Γιώργος Μαυρίδης: Έκανε tattoo τη Μόλυ του και συγκινεί

Για 15 ολόκληρα χρόνια ο Γιώργος Μαυρίδης και η Μόλυ ήταν στην κυριολεξία αυτοκόλλητοι. Το πανέμορφο Golden Retriever που ήταν η …κόρη του, η Πριτζηπέσα του, όπως τη φώναζε χαϊδευτικά ήταν η μεγάλη αγάπη της ζωής του. Της είχε τεράστια αδυναμία και ο χαμός της τον βύθισε στη θλίψη.

«Η Μόλυ δεν είναι πια κοντά μας, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 15 ετών. Ψάχνω λόγια να γράψω και δεν βγάζω άκρη μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω από που να αρχίσω, σας ζητάω συγνώμη αλλά δεν μπορώ να την χαιρετήσω ούτε από εδώ. Απλά έφυγε και οφείλω να το πω σε όσους την γνώριζαν, όσους την αγαπούσαν.

Θέλω να ξέρετε ότι ήμουν δίπλα της μέχρι την τελευταία ανάσα, της έσφιγγα το χέρι και της φιλούσα το πρόσωπο ψιθυρίζοντας πόσο την αγαπάω. Καλό ταξίδι Πριτζηπεσα μου» έγραφε ο ίδιος συντετριμμένος εκείνον τον δύσκολο Οκτώβριο.

