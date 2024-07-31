Λογαριασμός
Christopher Nolan: Οι θαυμαστές του γιόρτασαν τα 54α γενέθλιά του (video)

«Έχεις αλλάξει τα πράγματα. Για πάντα. Ευχαριστούμε για τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών», έγραψαν οι θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Christopher Nolan

Οι θαυμαστές του Κρίστοφερ Νόλαν γιόρτασαν τα 54α γενέθλιά του χθες, Τρίτη 30 Ιουλίου 2024, με εγκωμιαστικά σχόλια για την κληρονομιά του στον κόσμο του κινηματογράφου. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες – υπερπαργωγές, όπως «Inception», «The Dark Knight» και «Dunkirk» είναι ένας από τους δημιουργούς κινηματογραφικών έργων της γενιάς του με τις υψηλότερες εισπράξεις και τις καλύτερες κριτικές.

Σε λογαριασμό θαυμαστών του Κρίστοφερ Νόλαν στο X στο αφιέρωμα για τα γενέθλιά του αναφέρεται: «Έχεις αλλάξει τα πράγματα. Για πάντα». «Χρόνια Πολλά Κρίστοφερ Νόλαν. Ευχαριστούμε για τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών» αναφέρεται σε άλλο μήνυμα στο X.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι θαυμαστές μιας από τις ταινίες του Βρετανού σκηνοθέτη που έχουν αγαπηθεί περισσότερο, «The Dark Knight», συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τα 16 χρόνια από την κυκλοφορία της, με πολλούς να την επαινούν ως «το σημαντικότερο κινηματογραφικό έργο με υπερήρωες».

«Η πρώτη ταινία από κόμικ που έλαβε ποτέ σημαντική αναγνώριση από την Ακαδημία των Όσκαρ, καθώς και η πρώτη ταινία από κόμικ που ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office» σημειώνεται σε ανάρτηση στο X. «Η ταινία έφερε επανάσταση στο είδος κινηματογραφικών έργων με υπερήρωες και τη σύγχρονη δημιουργία υπερπαραγωγών συνολικά, η οποία έγινε ένα τεράστιο, οικονομικό και πολιτιστικό φαινόμενο» αναφέρεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Christopher Nolan
