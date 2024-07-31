Σύγχυση με το καμένο αυτοκίνητο στη Νέα Σμύρνη και τον ηθοποιό Δημήτρη Τοπαλίδη

Ξεκάθαρη σύγχυση οδήγησε τα περισσότερα MME να γράψουν πως το αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Σμύρνη ανήκε στον ηθοποιό Δημήτρη Τοπαλίδη.

Γνωστός από τους ρόλους του σε πολλές σειρές, όπως Το Κόκκινο Ποτάμι και άλλες βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα χωρίς τελικά να υπάρχει κανένας λόγος. Καθώς το αυτοκίνητο που κάηκε δεν ήταν δικό του. Ο ίδιος με ένα story του στο Instagram του απορούσε πώς προέκυψε αυτό.

O Γιώργος Καλλιακμάνης, στον αέρα της εκπομπής «Summer’s Cool», τόνισε πως πρόκειται για συνωνυμία, καθώς το αυτοκίνητο ανήκει σε άλλο πολίτη με το ίδιο ονοματεπώνυμο. «Είναι μια συνωνυμία με τον γνωστό ηθοποιό, δεν είναι ο γνωστός ηθοποιός. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον γνωστό ηθοποιό, ούτε καν τον ξέρει, απ’ ότι είπε στις ανακριτικές αρχές», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

