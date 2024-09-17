Λογαριασμός
Power of Love: Μαρίνα και Γιώργος έρχονται πιο κοντά - Δείτε το trailer

Απόψε στις 00.45, στον ΣΚΑΪ, με την Κατερίνα Καραβάτου

ΣΚΑΪ

Η Μαρίνα μετά την απογοήτευσή της από τον Δημήτρη έστρεψε το ενδιαφέρον της στον Γιώργο, ο οποίος είχε εκδηλώσει από την αρχή την προτίμησή του σε εκείνη.

Μιλώντας στα κορίτσια η ίδια υποστηρίζει πως την κέρδισε η σταθερότητά του και πως όλες αυτές τις μέρες βρίσκεται δίπλα της σε ό,τι συμβαίνει. Τι
πιθανότητες έχει αυτή η προσέγγιση να εξελιχθεί σε σχέση;

Ο Νίκος στέκεται απέναντι στην Ανδριάνα και τον Δήμο κατηγορώντας τους για χάος και για υποκρισία. Δίνει νέα διάσταση στη διαμάχη τους ή πρόκειται για ένα από τα σκετσάκια που κάνει;

Απόψε όμως θα μάθουμε και ποιο αγόρι θα αποχωρήσει από το Power of Love. Ο Γιώργος ή ο Πρόδρομος;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Power of Love ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση Κατερίνα Καραβάτου
