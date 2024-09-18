Τempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: Oι νέοι παίκτες και οι κρυφοί πειρασμοί

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην πρεμιέρα του Tempting Fortune υποδέχτηκε τους 12 παίκτες και τους έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες και τα εφόδια για να ξεκινήσουν τη δύσκολη πορεία. Στους πρώτους πειρασμούς, αν και ήταν ελκυστικοί, κατάφεραν να αντισταθούν, όχι όμως με ιδιαίτερη ηρεμία.

Η νέα παίκτρια, Σταυρούλα Μαυραγάνη, μπορεί να πρόσθεσε 25.000 ευρώ στο κοινό τους ταμείο, αλλά πρόσθεσε και λίγη ένταση…

Αφού οι ταξιδιώτες έχουν περπατήσει 10 χλμ, η πρώτη νύχτα τους βρήκε εξαντλημένους, με μόνη ευνοημένη τη Ρούλα, που κέρδισε στο παιχνίδι και θα περάσει τη νύχτα στην άνεση ενός τροχόσπιτου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Γιάννης εμφανίζεται και πάλι και βάζει σε πολύ μεγάλο δίλημμα τη Ρούλα και τον Γιώργο με έναν κρυφό πειρασμό: έχουν τη δυνατότητα να στείλουν 2.000 ευρώ στην οικογένειά τους. Το δέλεαρ είναι μεγάλο και κάποιος από τους δύο θα υποκύψει…

Η 2η μέρα ξεκινά και οι ταξιδιώτες έχουν να αντιμετωπίσουν χιλιόμετρα πεζοπορίας και πειρασμούς -φανερούς και κρυφούς- που θα τους φέρουν σε δύσκολη θέση. Ο νέος ταξιδιώτης που συναντούν στη διαδρομή τους και προστίθεται στην ομάδα αλλάζει τα δεδομένα!

Η χαρά τους είναι μεγάλη όταν συνειδητοποιούν πως έχουν πλέον 350.000 ευρώ στο ταμείο τους με την προσθήκη των νέων παικτών. Ο ενθουσιασμός δεν θα κρατήσει για πολύ όμως, όταν μαθαίνουν ότι έχουν την πρώτη απώλεια στα χρήματα, τα 2.000 ευρώ του κρυφού πειρασμού. Οι αντιδράσεις είναι έντονες και τα νεύρα δεν λείπουν…

Η συνέχεια στο Tempting Fortune, πλέον θα είναι διαφορετική, αφού κανείς δε θα ξέρει με σιγουριά τι κάνει ο συμπαίκτης του…

Ποια είναι η νέα παίκτρια, που προστέθηκε στην ομάδα του Tempting Fortune:

Σταυρούλα Μαυραγάνη

Αισθητικός / 28 ετών

Η ομορφιά παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της – από μικρή ήθελε να περιποιείται τον εαυτό της και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιλογή του επαγγέλματός της. Της αρέσει ο αθλητισμός, η πεζοπορία και το περπάτημα, ενώ έχει συμμετάσχει σε μαραθώνιους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο στόχος της στο Tempting Fortune είναι η εμπειρία αλλά και το χρηματικό έπαθλο.

Σ’ αυτό που ίσως, θα υποκύψει είναι η επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους της.

