Η αλήθεια αποκαλύπτεται και τα τραγικά γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η ζωή της Ρενγκίν βρίσκεται σε κίνδυνο ενώ η Μπαχάρ συνδέει τα κομμάτια του παζλ για την απιστία του Τιμούρ. Ο τελευταίος δείχνει το σκληρό του πρόσωπο και στην κόρη του, ενώ παραδέχεται ότι ενώ είναι επιτυχημένος, δεν έγινε ποτέ ευτυχισμένος.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Όταν ο Τιμούρ ανακαλύπτει ότι η κόρη του Ουμάι συνεχίζει να ζωγραφίζει παρά τις αντιρρήσεις του, θέλει να την τιμωρήσει αυστηρά, πετώντας όλα τα σύνεργα ζωγραφικής της μικρής. Η Ουμάι καταρρακώνεται, ενώ Μπαχάρ και Αζίζ μπαίνουν στη μέση για να σώσουν την κατάσταση. Ο Τιμούρ συνειδητοποιεί πως ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του όσον αφορά στη σχέση του με τα παιδιά του – δεν ακούει τα θέλω τους, δεν στηρίζει τις αποφάσεις τους, δεν δέχεται τις επιθυμίες τους. Ευτυχώς που υπάρχει η Μπαχάρ για να εξισορροπεί τα πράγματα μέσα στην οικογένεια.

Ο Σελίμ απειλεί τη Ρενγκίν ότι θα αποκαλύψει στην Πάρλα την αλήθεια για τον πατέρα της. Η Ρενγκίν ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για να τον προλάβει με τραγικές συνέπειες: ένα τροχαίο τη στέλνει σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και ο μόνος που μπορεί να τη σώσει είναι ο Τιμούρ.

Όλοι ανησυχούν για τη ζωή της, με τον Τιμούρ να μην μπορεί να κρύψει την αγωνία του, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο από την Μπαχάρ. Συνδέοντας τα γεγονότα, καταλαβαίνει πολλά περισσότερα από όσα της λέει ο σύζυγός της.

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

