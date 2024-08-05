Τα ταξίδια γέμισαν ενέργεια τα κορίτσια και τα αγόρια του Power of Love, όσα εκτυλίχθηκαν σε αυτά πυροδότησαν διάφορες εξελίξεις τις οποίες θα παρακολουθήσουμε στο αποψινό δεύτερο μέρος του Gala!

Δείτε το trailer:

Ο Αναστάσης διαπιστώνει πως η Μαρκέλλα μάλλον δεν έχει ξεπεράσει τα συναισθήματά της για τον Δήμο όμως εκείνη έχει διαφορετική άποψη!

Η στάση της Γλυκερίας φαίνεται να ενοχλεί τον Jason ο οποίος αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια των συναισθημάτων της…

Η κρίση στη σχέση του Δημήτρη και της Σοφίας δεν έχει ξεπεραστεί και πλέον όλα είναι πιθανά για το ζευγάρι που ήρθε κοντά από την πρώτη στιγμή!

Απόψε όμως ένα κορίτσι θα αποχωρήσει από το Power of Love, η έξοδός της θα είναι έντονη και θα συζητηθεί!

