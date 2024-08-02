Power of Love: Αποκαλύψεις και...εξομολογήσεις - Δείτε trailer

Η κρίση στη σχέση της Σοφίας με τον Δημήτρη έδειξε εχθές πως ξεπερνιέται. Απόψε, θα δούμε όλα όσα εκτυλίχθηκαν στο ταξίδι τους, και όταν φθάσει η ώρα του Gala ίσως να διαπιστώσουμε πως η κρίση στη σχέση τους είναι πιο βαθιά...

Ο Αναστάσης φαίνεται πως έχει καταφέρει με τη στάση του να κερδίσει την προσοχή όχι ενός αλλά δύο κοριτσιών, και η συνέχεια θα έχει αρκετό ενδιαφέρον!

Ο τρόπος που η Μαρκέλλα χειρίζεται τα social της γίνεται η αφορμή για μία νέα μεγάλη ένταση με τον Δήμο!

Ποιες γυναίκες θα βρεθούν ένα βήμα πριν την έξοδο από το σπίτι του Power of Love;

