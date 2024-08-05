Έμυ Λιβανίου: Στην αποφοίτηση της κόρης της, Αλεξάνδρας στο Λονδίνο

Όσοι γνωρίζουν την Έμυ Λιβανίου ξέρουν πολύ καλά πόση αδυναμία έχει στα παιδιά της. Ο γιος και η κόρη της είναι όλος της ο κόσμος και πάντα στηρίζει τα όνειρά τους. Και τα δύο παιδιά σπούδασαν στο εξωτερικό. Ο γιος της έχει τελειώσει καιρό αλλά πλέον ήρθε και η ώρα της μικρότερης Αλεξάνδρας να πάρει το πτυχίο της.

Η 21 ετών Αλεξάνδρα σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Queen Mary στο Λονδίνο και πήρε το πτυχίο της. Πριν λίγες μέρες μάλιστα ήταν και η τελετή της αποφοίτησης και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να λείπει από δίπλα της η μητέρα της.

Η Έμυ Λιβανίου ταξίδεψε στο Λονδίνο και στάθηκε περήφανα δίπλα στο κοριτσάκι της που κι αυτό μεγάλωσε και παίρνει τον δρόμο του. Όπως μάθαμε, το πιθανότερο είναι η Αλεξάνδρα να συνεχίσει, κάνοντας και κάποιο μεταπτυχιακό. Προς το παρόν όμως λίγη ξεκούραση επιβάλλεται και το χρειάζονται και οι δυο τους που είναι εδώ και χρόνια στην κυριολεξία αυτοκόλλητες.

