Οι Aerosmith ανακοίνωσαν ότι σταματούν την περιοδεία τους λόγω τραυματισμού των φωνητικών χορδών του τραγουδιστή, Στίβεν Τάιλερ.

Το ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε στη Βοστώνη το 1970, ακύρωσαν όλες τις υπόλοιπες συναυλίες της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του «Peace Out».

Σε ανακοίνωση με την οποία απευθύνεται στους θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκρότημα αναφέρει: «Ήταν το 1970 όταν μια σπίθα έμπνευσης έγινε το γκρουπ Aerosmith. Χάρη σε εσάς, αυτή η σπίθα πήρε φλόγα και καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Κάποιοι από εσάς ήσασταν μαζί μας από την αρχή και όλοι είστε ο λόγος που γράψαμε ιστορία στο rock ‘n’ roll. Ήταν τιμή μας που η μουσική μας έγινε μέρος της δικής σας. Ήταν τιμή μας που η μουσική μας έγινε μέρος της ζωής σας. Σε κάθε κλαμπ, σε κάθε τεράστια περιοδεία και σε στιγμές μεγάλες και ιδιωτικές, μάς δώσατε μια θέση στο soundtrack της ζωής σας».

Όπως σημειώνεται ο Στίβεν Τάιλερ εργάστηκε ακούραστα για να φτάσει τη φωνή του εκεί που ήταν πριν τον τραυματισμό των φωνητικό χορδών έχοντας την καλύτερη ιατρική ομάδα στο πλευρό του.

«Δυστυχώς είναι σαφές ότι η πλήρης αποκατάσταση από τον τραυματισμό της φωνής του δεν είναι δυνατή. Πήραμε μια σπαρακτική και δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση – ως συγκρότημα, ως αδέλφια – να αποσυρθούμε από την περιοδεία» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο τραγουδιστής Στίβεν Τάιλερ, οι κιθαρίστες Τζο Πέρι και Μπραντ Γουίτφορντ, o ντράμερ Τζόι Κρέιμερ και ο μπασίστας Τομ Χάμιλτον πρωτοπόρησαν όταν συνδύασαν το rock με τo hip-hop στην επική συνεργασία τους με τους Run-DMC «Walk This Way» το 1986.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

