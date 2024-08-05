Οι ταινίες που θα δούμε αυτή την εβδομάδα σε TV και πλατφόρμες

Αυτές είναι οι ταινίες που μπορείτε να δείτε αυτή την εβδομάδα σε τηλεόραση και πλατφόρμες.

Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Τρίτη 6/08 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Ντόναλντ Πέτρι

Ηθοποιοί: Κέιτ Χάντσον, Μάθιου Μακόναχι, Άνταμ Γκόλντμπεργκ

Ένας επηρμένος διαφημιστής και μια γοητευτική δημοσιογράφος αρχίζουν να φλερτάρουν, έχοντας ο καθένας τα δικά του, κάθε άλλο παρά ευγενή κίνητρα. Εκείνος, εξαιτίας ενός στοιχήματος, κι εκείνη, με αφορμή ένα άρθρο…

Ραγισμένες αγκαλιές, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Τετάρτη 7/08 στις 22:35

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Ηθοποιοί: Πενέλοπε Κρουζ, Λουίς Ομάρ, Μπλάνκα Πορτίγιο

Ένας άντρας γράφει, ζει και αγαπά μέσα στο σκοτάδι. Πριν από 14 έτη έχασε το φως του και τη γυναίκα της ζωής του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Ένα βράδυ ξεκινά να αφηγείται την ιστορία του… μια ιστορία συγκινητική και τραγική.

To μυστικό της Ανταλάιν, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Τετάρτη 7/08 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Λι Τόλαντ Κρίγκερ

Ηθοποιοί: Μπλέικ Λάιβλι, Έλεν Μπέρστιν, Χάρισον Φορντ

Ένα περίεργο ατύχημα φέρνει την 29χρονη Ανταλάιν, μια γυναίκα γεννημένη στις αρχές του 20ού αιώνα, αντιμέτωπη με την… αιώνια νιότη, εγκλωβίζοντάς την σε μια μοναχική ζωή. Μέχρι που ο έρωτας έρχεται για να ανατρέψει τα πάντα.

Κάποτε στο… Χόλιγουντ, στην ΕΡ3, Παρασκευή 9/08 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο

Hθοποιοί: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι, Ντακότα Φάνινγκ, Σκουτ Μακνέρι, Αλ Πατσίνο, Τίμοθι Όλιφαντ, Τζέιμς Μάρσντεν, Κερτ Ράσελ, Ντέμιαν Λιούις, Τιμ Ροθ, Εμίλ Χιρς

Στην κινηματογραφική βιομηχανία του Λος Άντζελες του 1969, ένας τηλεοπτικός αστέρας σειράς γουέστερν του ’50, αγωνίζεται να κρατήσει την καριέρα του, τη δόξα και τη φήμη του στα όρια του αξιοπρεπούς. Παράλληλα φροντίζει να βρίσκει δουλειά στον κασκαντέρ κολλητό του. Λεπτομέρεια: έχει για γείτονες τη Σάρον Τέιτ και τον Ρομάν Πολάνσκι.

A Wounded Fawn, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Παρασκευή 9/08 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Τράβις Στίβενς

Ηθοποιοί: Σάρα Λιντ, Τζος Ρούμπεν, Μάλιν Μπαρ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Έπειτα από μια κακοποιητική σχέση, η Μέρεντιθ δέχεται να βγει ραντεβού με έναν γοητευτικό άντρα, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι δολοφόνος. Τελικά, η ρομαντική απόδρασή τους μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης… κι έχει μόνο έναν νικητή!

