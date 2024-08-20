Power of Love: Ενδιαφέρον για την Αλεξάνδρα - Δείτε το trailer

Το χθεσινό παιχνίδι, στο Power of Love, έδωσε στην Έμιλυ τη δυνατότητα να επιλέξει ένα αγόρι για ραντεβού και εκείνη ξάφνιασε τον Πρόδρομο επιλέγοντας τον Δημήτρη!

Απόψε, η Αλεξάνδρα συναντά στο Κόκκινο Δωμάτιο τον Δήμο, ο οποίος φαίνεται να έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο για τα αγόρια και της προτείνει ως ιδανικό ταίριασμα τον Jason!

Ο Δημήτρης και ο Jason έχουν δηλώσει ήδη στα υπόλοιπα αγόρια πως θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα την Αλεξάνδρα και απόψε τους δίνεται η ευκαιρία στο Κόκκινο Δωμάτιο.

Πώς θα εξελιχθούν οι δύο συναντήσεις;

Όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς ο Νίκος, προβληματίζουν τη Σωτηρία που μοιράζεται τους φόβους και τις σκέψεις της μαζί του. Μήπως ο Νίκος θέλει κι άλλη γυναίκα εκτός από εκείνη; Μπορεί να τον εμπιστευθεί;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

