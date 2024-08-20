Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Power of Love: Ενδιαφέρον για την Αλεξάνδρα - Δείτε το trailer

Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ, με την Κατερίνα Καραβάτου

Power of Love

Το χθεσινό παιχνίδι, στο Power of Love, έδωσε στην Έμιλυ τη δυνατότητα να επιλέξει ένα αγόρι για ραντεβού και εκείνη ξάφνιασε τον Πρόδρομο επιλέγοντας τον Δημήτρη!
Απόψε, η Αλεξάνδρα συναντά στο Κόκκινο Δωμάτιο τον Δήμο, ο οποίος φαίνεται να έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο για τα αγόρια και της προτείνει ως ιδανικό ταίριασμα τον Jason!

Ο Δημήτρης και ο Jason έχουν δηλώσει ήδη στα υπόλοιπα αγόρια πως θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα την Αλεξάνδρα και απόψε τους δίνεται η ευκαιρία στο Κόκκινο Δωμάτιο.

Πώς θα εξελιχθούν οι δύο συναντήσεις;

Όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς ο Νίκος, προβληματίζουν τη Σωτηρία που μοιράζεται τους φόβους και τις σκέψεις της μαζί του. Μήπως ο Νίκος θέλει κι άλλη γυναίκα εκτός από εκείνη; Μπορεί να τον εμπιστευθεί;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Power of Love ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση Κατερίνα Καραβάτου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
102 0 Bookmark