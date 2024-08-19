Είναι δεδομένο πως το παιχνίδι του έρωτα, το Power of Love κρύβει μέσα του και ένα μικρό μέρος εξαπάτησης. Το κάθε άτομο θέλει να πει στο πρόσωπο που το ενδιαφέρει αυτό που θέλει να ακούσει προκειμένου να γίνει αρεστό. Τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το ριάλιτι της αγάπης. Ωστόσο, ο Πρόδρομος φαίνεται πως το έχει πάει κάποια επίπεδα παραπέρα, ενώ ο τρόπος του είναι κάπως "άκομψος", με δεδομένο πάντα ότι όλα καταγράφονται και βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα!

Για την ακρίβεια, ο παίκτης μπαίνοντας στο παιχνίδι είχε δηλώσει πως βρίσκεται σε αυτό για τη Σωτηρία.

Βλέποντας όμως πως η Σωτηρία είναι με τον Νίκο Πελετιέ, φάνηκε να αφήνει πίσω του το ενδιαφέρον για αυτή και στράφηκε προς την Έμιλυ. Το έκανε μάλιστα σαφές και μπροστά στην Κατερίνα Καραβάτου.

Μάλιστα, η στροφή του αυτή προς την Έμιλυ έγινε με άκρως εμφατικό τρόπο. Σε ερώτηση της παίκτριας-μητέρας ενός παιδιού, για το τι μπορεί ο ίδιος να συνεισφέρει σε μια οικογένεια, ο Πρόδρομος εμφανίστηκε πολύ ενθουσιασμένος λέγοντας ότι δεν θα είχε πρόβλημα να κάνει και δύο δουλείες για να έχει το παιδί όσα χρειάζεται.

Αυτά και άλλα πολλά φαίνεται πως είναι διατεθειμένος να προσφέρει ο Πρόδρομος σε μία οικογένεια όπως αυτή που θα μπορούσε να έχει με την Έμιλυ αν τα έβρισκαν μεταξύ τους, με την προϋπόθεση όμως ότι η Σωτηρία θα παραμείνει με τον Νίκο Πελετιέ, καθώς αν η Σωτηρία μείνει ελεύθερη, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ενδιαφέρον του γι'αυτή δεν θα φουντώσει ξανά.

Λίγο μετά την είσοδο της Αλεξάνδρας και το πρώτο ραντεβού της με τον Νίκο, ο Πρόδρομος αποκάλυψε ξανά ενώπιον της Κ. Καραβάτου ότι θα ήθελε να δει τη Σωτηρία να χωρίζει με τον Νίκο για να την κάνει ο ίδιος χαρούμενη όπως είπε!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.