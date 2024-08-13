Power of Love: Ένα Pre Gala γεμάτο ένταση - Δείτε το trailer

Η είσοδος του Chris εντυπωσίασε τη Σοφία η οποία χάρηκε το ραντεβού τους. Η Σωτηρία με τον Νίκο και η Γλυκερία με τον Αναστάση νιώθουν όλο και πιο κοντά. Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται και το ειδύλλιο ανάμεσα στην Ανδριάνα και τον Δήμο.

Φτάνοντας στο Pre Gala απόψε οι νέοι ένοικοι του Power of Love, στον ΣΚΑΪ, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων μέχρι τη στιγμή που ένα άλλο ζήτημα πέφτει στο τραπέζι...

Ο Δήμος κατηγορεί τη Νίκη πως μαγειρεύει ψηφοφορίες με σκοπό να τον διώξει. Εκείνη νιώθει την ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό της ενώπιον όλων. Ποια κορίτσια τη στηρίζουν και ποιος θα ρίξει λάδι στη φωτιά; Η ψηφοφορία θα κρίνει πολλά...

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

