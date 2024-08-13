Κρατερός Κατσούλης: Η αγωνία στις φωτιές στο Πάτημα Χαλανδρίου και στον Γέρακα και το ευχαριστώ

Και ο Κρατερός Κατσούλης βρέθηκε αργά χθες το βράδυ στη μεγάλη φωτιά που έκαιγε στα σύνορα του Γέρακα με το Πάτημα Βριλησίων ακριβώς πάνω από το Πάτημα Χαλανδρίου. Ο ηθοποιός και η Κατερίνα Καραβάτου σε αυτήν την περιοχή έχουν το σπίτι τους.

Και ακόμα και μετά τον χωρισμό τους ο ηθοποιός βρήκε και νοίκιασε σπίτι πολύ κοντά στα παιδιά του καθώς οι σχέσεις τους είναι άριστες και έχουν τα δυο τους παιδιά πρώτη προτεραιότητα. Με τη Κατερίνα εκτός λοιπόν ο Κρατερός Κατσούλης ανέλαβε δράση για να ελέγξει αν όλα ήταν οκ στο σπίτι αλλά και πόσο κοντά βρισκόταν η φωτιά που από την Παλαιά Πεντέλη κατέβηκε σαρώνοντας σπίτια και επιχειρήσεις χαμηλά ως τα Βριλήσσια και το Πάτημα Χαλανδρίου.

Σε αυτό το σημείο ανέβηκε με τη μηχανή του και ο Κρατερός Κατσούλης παρακολουθώντας τις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά στην αποθήκη ξυλείας σχεδόν στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Κλεισθένους. Εκεί δηλαδή που βρέθηκε και ο Σάββας Πούμπουρας.

Και βλέποντας το τι γινόταν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δίνουν τεράστια μάχη δύο μέρες τώρα με τα πύρινα μέτωπα στο βορειοαντολικό τόξο της Αττικής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.