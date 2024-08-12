Δήμος και Νίκη. Η σχέση των δύο παικτών του Power of Love, που κάποτε είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο βαθύτερης γνωριμίας τους φαίνεται πως πλέον έχει πάρει «την κάτω βόλτα» ανεπιστρεπτί. Στο επεισόδιο της Παρασκευής, είδαμε τον παίκτη στο σπίτι των αγοριών να περνά τον χρόνο του μιλώντας με τη νέα παίκτρια, Ανδριάνα, και μεταξύ άλλων να την «προειδοποιεί» για τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί ότι η Νίκη κινείται μέσα στο παιχνίδι. «Βλέπω ότι προσπαθεί να χειραγωγήσει οποιαδήποτε καινούργια παίκτρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τρέιλερ για το νέο επεισόδιο της Δευτέρας, Δήμος και Νίκη φαίνεται να έρχονται σε ρήξη την ώρα της συζήτησης με την Κατερίνα Καραβάτου, λίγο πριν τη νέα ψηφοφορία. Αφορμή για το συμβάν φαίνεται να αποτελεί πληροφορία που έφτασε στα αυτιά του Δήμου, ότι η Νίκη «κατέστρωσε» ψηφοφορία σε βάρος του. «Παρότρυνε να με ψηφίσουν» λέει ο ίδιος, ενώ η Νίκη απευθυνόμενη προς τις συμπαίκτριές της, ζητά να μάθει ποια μετέφερε κάτι τέτοιο.

