Δύο καλά μηνιάτικα για μια βραδιά στο 5αστερο που έμεινε η Παναγιώταρου στο Saint Tropez

Εκεί βρέθηκε για λίγες μέρες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και όταν είδαμε το 5άστερο ξενοδοχείο που επέλεξε για τη διαμονή της, αλλά και τις τιμές των δωματίων του, μια λιποθυμία την πάθαμε.

Το Airelles Château de la Messardière είναι ένα πρώην κάστρο του 19ου αιώνα στην πλαγιά του λόφου που προσφέρει πανοραμική θέα στον κόλπο Saint-Tropez, στους αμπελώνες Ramatuelle και στις παραλίες Pampelonne. Διαθέτει Spa 1200τμ, καθώς και γυμναστήριο, πισίνα, υδρομασάζ και ατμόλουτρα.

