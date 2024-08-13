Αθηναΐς Νέγκα: «Σβήναμε εστίες με εμφιαλωμένο νερό γιατί τρεχούμενο δεν υπήρχε»

Η Αθηναΐς Νέγκα και η οικογένειά της γύρισαν χθες εσπευσμένα από τις διακοπές τους βλέποντας όλα αυτά που γίνονταν με τις φωτιές στην Αττική καθώς το σπίτι τους βρίσκεται στη Νέα Πεντέλη και δεν ήξεραν τι θα αντικρίσουν φτάνοντας.

Η παρουσιάστρια έφτασε στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα και όταν κατάφερε να ανεβεί στο σπίτι της - καθώς οι δρόμοι ήταν οι περισσότεροι κλειστοί λόγω των εστιών της φωτιάς που σιγόκαιγαν σε πολλά σημεία, είδε οτι ευτυχώς το σπίτι τους δεν έπαθε τίποτα αλλά η εικόνα γύρω ήταν αποκαρδιωτική.

