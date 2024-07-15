Power of Love: Ένα νέο αγόρι αναστατώνει τα κορίτσια - Δείτε trailer

Η Γλυκερία και ο Αργύρης ψηφίστηκαν ως οι δημοφιλέστεροι εντός των δύο σπιτιών και απόψε θα δούμε τα ραντεβού τους! Η Γλυκερία μένει πιστή στην επιλογή της και πηγαίνει για ιππασία με τον Jason απολαμβάνοντας τη συντροφιά του. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον Αργύρη, ο οποίος επιλέγει να γνωρίσει καλύτερα στο ραντεβού του τη Σωτηρία και απογοητεύεται. Τα λόγια του πληγώνουν τη Σωτηρία… Όταν τα αγόρια και τα κορίτσια του Power of Love μιλάνε ανοιχτά μεταξύ τους ορισμένα λόγια που έχει πει ο Αργύρης αποκαλύπτονται και τον φέρνουν σε δύσκολη θέση…

Η Κατερίνα Καραβάτου καλωσορίζει στο Power of Love ένα νέο αγόρι και προσκαλεί ένα ένα τα κορίτσια να τον γνωρίσουν στο Κόκκινο Δωμάτιο. Ο ενθουσιασμός τους είναι έκδηλος. Πόσο θα αλλάξουν οι ισορροπίες με την είσοδό του και πώς θα τον υποδεχτούν τα αγόρια;

Δείτε το trailer­­:

Παράλληλα, οι τηλεθεατές μπορούν να δίνουν καθημερινά τη θετική τους ψήφο στο αγαπημένο τους αγόρι και κορίτσι στο http://poweroflove.tv αλλά και να στείλουν τα γράμματά τους στο poweroflove@skai.gr.

Πηγή: skai.gr

