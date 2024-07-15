Μάνος Νιφλής- Ελισάβετ Μουτάφη: Τα διαφορετικά γενέθλια με τον γιο τους

Τα γενέθλιά του είχε χθες ο Μάνος Νιφλής που έκλεισε τα 48 ως πατέρας πια τριών παιδιών. «Αυτά τα γενέθλια είναι διαφορετικά. Φέρνουν ένα νέο χρόνο και το τρίτο παιδί μας», έγραψε ο ίδιος ποστάροντας την τούρτα με τα κεράκια του. Και να δέχεται ευχές από φίλους και συναδέλφους επί δύο. Και για τα γενέθλια και για το νέο μέλος της οικογένειας.

Μια μέρα πριν η σύζυγός του και γνωστή ηθοποιός, Ελισάβετ Μουτάφη, είχε ανακοινώσει με ένα story τον ερχομό του γιου τους Δημήτρη -όπως τον ονόμασαν- στη ζωή τους, βάζοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία προφίλ και μια μπλε καρδιά στο πρόσωπό του.

Και χθες, που ευχήθηκε στον άντρα της ζωής της, «ανέβασε» μια κοινή τους φωτογραφία αγκαλιά γράφοντας: «Αγάπη μου χρόνια σου πολλά… Φέτος μαζί με τις κούκλες μας, έχεις και τον γιο μας».

Ο Μάνος Νιφλής έχει δύο κόρες από τον πρώτο του γάμο, την Κωνσταντίνα που πηγαίνει Λύκειο και την Ισιδώρα που θα πάει δευτέρα γυμνασίου, και τόσο ο ίδιος όσο και η Ελισάβετ τους έχουν μεγάλη αδυναμία. Η γνωστή ηθοποιός, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στη «Real Life» πριν από έναν χρόνο για το αν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί είχε δηλώσει: «Υπάρχουν δύο υπέροχα κορίτσια και μια υπέροχη μαμά φυσικά, το θέλουμε και θα μείνω εκεί. Στο ότι το θέλουμε και θα δείξει. Καλό είναι σε αυτά τα θέματα να μην υπάρχει ψυχαναγκασμός... Το θέμα είναι να γίνει και να το θες και να συνεχίσει έτσι. Όχι, να γίνεται ψυχαναγκασμός».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.