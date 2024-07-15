Στην άκρως διασκεδαστική ταινία «Thelma» του Τζος Μαργκόλιν (Josh Margolin) «η 93χρονη Θέλμα Ποστ πέφτει θύμα δια τηλεφώνου ενός απατεώνα που παριστάνει τον εγγονό της». Αποφασίζει να τον αναζητήσει για να πάρει την εκδίκησή της και τα 10.000 δολάρια που του έδωσε.

Σύμφωνα με τον Guardian, είναι μία ταινία που τα έχει όλα: όπλα, εκρήξεις και ακροβατικά τα οποία «βασίζονται» σε ηλεκτρικά σκούτερ.

She's old school and ready to sustain her reign! THELMA returns to the Dundee Main Theater today after selling out shows in the Dundee Microcinema.



📅 Now Playing | Dundee Main: THELMA

🎟️ → https://t.co/jc8AMflJRm pic.twitter.com/5RjvV1Yhy6 — Film Streams (@FilmStreams) July 14, 2024

Είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος στη 70χρονη καριέρα της υποψήφιας για Όσκαρ Τζουν Σκουίμπ (June Squibb). Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από μία αληθινή εμπειρία που είχε η γιαγιά του συγγραφέα-σκηνοθέτη.

#Thelma is adorable! First-timer Josh Margolin crafted a hilarious riff on action filmmaking that’s also a loving ode to the older people in our lives. June Squibb is a delight (Richard Roundtree also shines). Watching this made me think about my grandparents. I kind of loved it. pic.twitter.com/dNZbWYAeVC — Adam Klay (@AKlay19) July 14, 2024

Όταν η Σκουίμπ διάβασε το σενάριο, με επιρροές από το «Mission: Impossible», κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει όλα τα ακροβατικά μόνη της. «Έχω περισσότερη σιγουριά στη σωματική μου κατάσταση από ό,τι πολλοί άνθρωποι και σκέφτηκα ότι η βόλτα με το σκούτερ θα ήταν πολύ διασκεδαστική» δήλωσε.

Το πρόγραμμά της ήταν εξαντλητικό, αλλά η ίδια είναι λαμπερή και κεφάτη. Λέει ότι έχει άριστη υγεία, αν και «θα έπρεπε να κάνω περισσότερο πιλάτες επειδή είχα ένα τόσο τρελό πρόγραμμα. Έκανα μία ώρα την εβδομάδα με έναν γυμναστή και είδα τεράστια διαφορά. Είμαι σε καλή φόρμα» συμπλήρωσε.

Μέχρι τώρα η ηθοποιός έπαιζε μικρούς ρόλους και δάνεισε τη φωνή της σε χαρακτήρα της ταινίας «Inside Out 2». Στην ερώτηση αν έχει επιθυμήσει μεγαλύτερους ρόλους, ανέφερε: «Ποτέ. Έκανα ακριβώς τις δουλειές που ήθελα να κάνω. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό το συναίσθημα».

Γεννήθηκε το 1929 και δηλώνει ηθοποιός «από πάντα». «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό να κάνω κάτι άλλο. Κάθε ρόλος είναι για μένα μια ευκαιρία να γίνω καλύτερη, να μάθω κάτι» σημείωσε.

Επίσης, η Σκουίμπ μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Eleanor the Great» στην οποία υποδύεται μία 90χρονη που επιστρέφει στη Νέα Υόρκη μετά από δεκαετίες. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιόχανσον(Scarlett Johansson), την οποία περιγράφει «τόσο λαμπερή και έξυπνη».

Σύμφωνα με τον Guardian, η ταινία «Thelma» προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 19 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

