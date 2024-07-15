Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τζουν Σκουίμπ: Πρωταγωνίστρια για πρώτη φορά στη 70χρονη καριέρα της ως σούπερ γιαγιά Thelma (trailer)

Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από μία αληθινή εμπειρία που είχε η γιαγιά του συγγραφέα-σκηνοθέτη 

June Squibb

Στην άκρως διασκεδαστική ταινία «Thelma» του Τζος Μαργκόλιν (Josh Margolin) «η 93χρονη Θέλμα Ποστ πέφτει θύμα δια τηλεφώνου ενός απατεώνα που παριστάνει τον εγγονό της». Αποφασίζει να τον αναζητήσει για να πάρει την εκδίκησή της και τα 10.000 δολάρια που του έδωσε.

Σύμφωνα με τον Guardian, είναι μία ταινία που τα έχει όλα: όπλα, εκρήξεις και ακροβατικά τα οποία «βασίζονται» σε ηλεκτρικά σκούτερ.

Είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος στη 70χρονη καριέρα της υποψήφιας για Όσκαρ Τζουν Σκουίμπ (June Squibb). Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από μία αληθινή εμπειρία που είχε η γιαγιά του συγγραφέα-σκηνοθέτη.

Όταν η Σκουίμπ διάβασε το σενάριο, με επιρροές από το «Mission: Impossible», κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει όλα τα ακροβατικά μόνη της. «Έχω περισσότερη σιγουριά στη σωματική μου κατάσταση από ό,τι πολλοί άνθρωποι και σκέφτηκα ότι η βόλτα με το σκούτερ θα ήταν πολύ διασκεδαστική» δήλωσε.

Το πρόγραμμά της ήταν εξαντλητικό, αλλά η ίδια είναι λαμπερή και κεφάτη. Λέει ότι έχει άριστη υγεία, αν και «θα έπρεπε να κάνω περισσότερο πιλάτες επειδή είχα ένα τόσο τρελό πρόγραμμα. Έκανα μία ώρα την εβδομάδα με έναν γυμναστή και είδα τεράστια διαφορά. Είμαι σε καλή φόρμα» συμπλήρωσε.

Μέχρι τώρα η ηθοποιός έπαιζε μικρούς ρόλους και δάνεισε τη φωνή της σε χαρακτήρα της ταινίας «Inside Out 2». Στην ερώτηση αν έχει επιθυμήσει μεγαλύτερους ρόλους, ανέφερε: «Ποτέ. Έκανα ακριβώς τις δουλειές που ήθελα να κάνω. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό το συναίσθημα».

Γεννήθηκε το 1929 και δηλώνει ηθοποιός «από πάντα». «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό να κάνω κάτι άλλο. Κάθε ρόλος είναι για μένα μια ευκαιρία να γίνω καλύτερη, να μάθω κάτι» σημείωσε.

Επίσης, η Σκουίμπ μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Eleanor the Great» στην οποία υποδύεται μία 90χρονη που επιστρέφει στη Νέα Υόρκη μετά από δεκαετίες. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιόχανσον(Scarlett Johansson), την οποία περιγράφει «τόσο λαμπερή και έξυπνη».

Σύμφωνα με τον Guardian, η ταινία «Thelma» προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 19 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: όσκαρ Κινηματογράφος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
109 0 Bookmark