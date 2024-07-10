Το χιούμορ που έκανε ο Νίκος για τις πλαστικές της Σωτηρίας, η συνάντησή του στο Κόκκινο Δωμάτιο με τη Γλυκερία αλλά και το ξέσπασμα της Μαρκέλλας ήταν θέματα που συζητήθηκαν αρκετά στο χθεσινό επεισόδιο.

Αυτό το ξέσπασμα σε συνδυασμό με κάποιες συζητήσεις που έχει κάνει με τον Δήμο φαίνεται σταδιακά να τον απομακρύνουν και απόψε αυτό γίνεται ξεκάθαρο. Ο ίδιος δηλώνει πως θέλει πάντα να νιώθει ελεύθερος και από την Μαρκέλλα εισπράττει μία «κτητικότητα» που δεν του ταιριάζει. Στην καρδιά του φαίνεται να… τρυπώνει κάποιο άλλο κορίτσι!

Ο Νίκος δεν μπορεί πλέον να κρύψει πως του αρέσει η Σωτηρία και μάλλον έχει έρθει για εκείνον η ώρα να κόψει τα «παιχνίδια», να αποδεχτεί και να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Η είσοδος της Κατερίνας Καραβάτου στο σπίτι των κοριτσιών φέρνει και μία έκπληξη που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες να συναντήσουν το αγόρι που θέλουν στο Κόκκινο Δωμάτιο.

Αγόρια και κορίτσια περιμένουν τα γράμματα των τηλεθεατών στο poweroflove@skai.gr ενώ το τηλεοπτικό κοινό μπορεί να μπει στο http://poweroflove.tv για να ψηφίσει τον αγαπημένο του χαρακτήρα από το Power of Love.

