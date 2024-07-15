«Bahar-Καινούργια Αρχή»: Ο Τιμούρ κινδυνεύει να αποκαλυφθεί - Δείτε τρέιλερ

Οι δύσκολες μέρες της Μπαχάρ στο νοσοκομείο συνεχίζονται με τον Τιμούρ να προσπαθεί να σπάσει το ηθικό της. Της αναθέτει δύσκολους ασθενείς, η Μπαχάρ κάνει λάθη και πλέον απειλείται και η θέση της. Στο σπίτι, πάλι, η εμφάνιση της Πάρλα βάζει σε κίνδυνο το μυστικό του Τιμούρ… Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ένας vip ασθενής, ο διάσημος επιχειρηματίας κ. Τζιχάν, έρχεται για εξετάσεις και ο Πρόεδρος του νοσοκομείου αναθέτει τη φροντίδα του στους δύο καλύτερους γιατρούς του: τον Δρ. Εβρέν και τον Δρ. Τιμούρ. Εκείνοι ανακαλύπτουν ότι ο ασθενής πάσχει από μια επιθετική μορφή καρκίνου, όμως διαφωνούν για το ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι η αγωγή του. Επιπλέον, όλα πρέπει να γίνουν με άκρα μυστικότητα, καθώς τα ΜΜΕ ενδιαφέρονται πολύ για την κατάσταση της υγείας του κ. Τζιχάν. Ο Τιμούρ στέλνει την Μπαχάρ να φροντίσει τον κο Τζιχάν με σκοπό να την εκθέσει και εν μέρει το καταφέρνει.

Αργότερα, ο Τιμούρ ανακαλύπτει ότι η κόρη του όχι μόνο δεν σταμάτησε να κάνει παρέα με την κόρη της Ρενγκίν, αλλά πλέον η Πάρλα έρχεται και στο σπίτι τους. Η Πάρλα, που γνωρίζει την παράνομη σχέση Τιμούρ και Ρενγκίν «απειλεί» να την αποκαλύψει. Τέλος, ο Τιμούρ απαγορεύει στην Ουμάι να συνεχίσει αυτό που αγαπά περισσότερο από όλα: τα μαθήματα ζωγραφικής. Η Μπαχάρ την υπερασπίζεται, όμως ο πατέρας της είναι κάθετος ότι πρέπει να επικεντρωθεί στα μαθήματά της για να σπουδάσει ιατρική. Η Ουμάι είναι απαρηγόρητη, όμως η Μπαχάρ θα βρει και πάλι τη λύση.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

