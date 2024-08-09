Η χθεσινή είσοδος της Ανδριάνας στο Power of Love φάνηκε να αφήνει τον Δήμο με το στόμα ανοιχτό! Τα αγόρια έχουν εντυπωσιαστεί από αυτή τη νέα είσοδο ενώ τα κορίτσια είναι σκεπτικά…

Απόψε η Ανδριάνα επιλέγει για πρώτο της ραντεβού στο Κόκκινο Δωμάτιο τον Δήμο ο οποίος πηγαίνει ενθουσιασμένος! Ο Δημήτρης θέλει να κάνει μία συζήτηση με τη Σοφία γιατί δεν θέλει να είναι ψυχραμένοι.

Η Νίκη γίνεται θέμα συζήτησης στο σπίτι των αγοριών με τον Πρόδρομο να δείχνει πως συμφωνεί με τα λεγόμενα του Δήμου πως εκείνη κινεί τα νήματα… Η ίδια συναντά την Κατερίνα Καραβάτου στο Κόκκινο Δωμάτιο και ανοίγει την καρδιά της για όλα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

Πρόδρομος και Σωτηρία γνωρίζονταν από παλιά! Πώς είχε γίνει η γνωριμία τους και ποια ήταν η μεταξύ τους σχέση;

Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι γίνεται στον κήπο του Power of Love! Αγόρια και κορίτσια παίζουν θάρρος ή αλήθεια, ποιοι θα δείξουν το μεγαλύτερο θάρρος και ποιοι θα φανούν περισσότερο ειλικρινείς; Ένα φιλί βάζει ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Power of Love!

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.