Πού βρίσκεται και τι κάνει σήμερα η Σέβα Λογοθέτη από το MasterChef 7;

Η οντισιόν της στο MasterChef 7 είχε κάνει αίσθηση. Η Σέβα Λογοθέτη, το γλυκό κορίτσι από την Τήλο και τη Ρόδο έφτιαξε για τους κριτές ένα πειραγμένο millefeuilles με συνταγή της γιαγιάς της και κέρδισε επάξια την ποδιά που την οδήγησε στο σπίτι του reality μαγειρικής.

Και μπορεί η πορεία της στο παιχνίδι να τελείωσε με κλάματα τον Μάρτιο του 2021 αλλά η Σέβα πια χαμογελάει πλατιά γιατί κάνει αυτό που αγαπάει.

