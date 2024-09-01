Ο Τσαλίκης είδε τη Μαρίνα Σάττι στον ύπνο του και την πέτυχε στο lounge (και τα βρήκαν)

Πώς τα φέρνει η ζωή. Ο Γιώργος Τσαλίκης την εποχή της Eurovision είχε μιλήσει με έντονο τρόπο για τη Μαρίνα Σάττι και τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τραγουδιού ασκώντας της έντονη κριτική με αποτέλεσμα να δεχτεί τότε σφοδρό κύμα μίσους και σχολίων στα Social Media του. Μάλιστα είχε μιλήσει για αυτό τότε το Happy Day λέγοντας:

«Έκανα κάποιες δηλώσεις για τη Eurovision και δέχτηκα καμιά 20αριά -30αριά μηνύματα από λογαριασμούς που έχουν 0 δημοσιεύσεις. Έλαβα μηνύματα υβριστικά γιατί θεώρησαν ότι έθιξα την κ. Σάττι. Τι να κάνουμε, έχω άποψη. Είπα τα καλύτερα, καλλιτεχνάρα, τα έδωσε όλα, τη θεωρώ ανώριμη. Τι να κάνουμε τώρα; Δεν μπορώ να δικαιολογήσω έναν άνθρωπο που χασμουριέται, έναν άνθρωπο που τουρλώνει τον κω@@ του σε φωτογραφίες. Δεν μου αρέσει όταν με εκπροσωπεί. Δεν έχω το δικαίωμα; Δεν έχω τίποτα με την κυρία.

Αν χασμουριόμουν στη συνέντευξη του Ισραήλ και ήμουν κουρασμένος, θα ζητούσα συγγνώμη και θα έλεγα ότι είμαι απαράδεκτος. Ή αν ήμουν αδιάβαστος στην παρουσίαση, δεν θα έλεγα μετά μπούρδες. Πρέπει να έχουμε λίγο σεβασμό και στην κριτική που μας γίνεται. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε ως εικόνα. Η Μαρίνα Σάττι κοιτούσε την κάμερα που την τραβούσε, το έβλεπε και έκανε ότι κοιμάται»

Και πριν λίγες ώρες ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί πως είδε στον ύπνο του χθες βράδυ ότι έχει βρεθεί με τη Μαρίνα Σάττι και ότι της δίνει εξηγήσεις για ότι είπε… Και πάει στο Lounge του αεροδρομίου για να πετάξει και ξαφνικά είδε να τον πλησιάζει όντως η Μαρίνα Σάττι με την οποία όντως τα βρήκαν αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις και το θέμα έληξε.

Τρελή διαίσθηση ο τραγουδιστής!

