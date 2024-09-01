Λογαριασμός
Ευρυδίκη Βαλαβάνη -Γρηγόρης Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από τον γάμο τους

Ευτυχία που δεν κρύβεται

Ευρυδίκη Βαλαβάνη -Γρηγόρης Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από τον γάμο τους

Είναι πλέον παντρεμένοι! Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν το απόγευμα σε μια πολύ συγκινητική τελετή στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του ερημίτη επιλέγοντας ένα μέρος τόσο μοναδικό και ιδιαίτερο όσο και οι ίδιοι.

Εδώ και λίγη ώρα οι καλεσμένοι τους μοιράζονται πια βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο του ζευγαριού που ήταν γεμάτος χαμόγελα και αγάπη. 

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

