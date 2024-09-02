Άρης Σοϊλέδης: Απάντησε σε Q&A αν είναι ευτυχισμένος με τη Μαριλίνα

Ο Άρης Σοϊλέδης και η Μαριλίνα Κυπαρίσση μετράνε μαζί πια αρκετούς μήνες. Και όπως δείχνουν τα πράγματα έχουν ταιριάξει καλά μαζί. Εκείνος μάλιστα βρίσκεται όλο το καλοκαίρι στη Μύκονο όπου εργάζεται η κοπέλα του και όπως αποκάλυψε δουλεύει κι ο ίδιος στο νησί.

Αλλά η σημαντικότερη αποκάλυψη είχε να κάνει με την προσωπική του ζωή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και παίκτης του Survivor αποφάσισε μετά από καιρό να κάνει Q&A με τον κόσμο και να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις δημόσια.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.