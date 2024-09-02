Λογαριασμός
Άρης Σοϊλέδης: Απάντησε σε Q&A αν είναι ευτυχισμένος με τη Μαριλίνα

Μπορεί να μην έχει μιλήσει ακόμα δημόσια σε συνέντευξη το έκανε όμως στο instagram

Ο Άρης Σοϊλέδης και η Μαριλίνα Κυπαρίσση μετράνε μαζί πια αρκετούς μήνες. Και όπως δείχνουν τα πράγματα έχουν ταιριάξει καλά μαζί. Εκείνος μάλιστα βρίσκεται όλο το καλοκαίρι στη Μύκονο όπου εργάζεται η κοπέλα του και όπως αποκάλυψε δουλεύει κι ο ίδιος στο νησί.

Αλλά η σημαντικότερη αποκάλυψη είχε να κάνει με την προσωπική του ζωή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και παίκτης του Survivor αποφάσισε μετά από καιρό να κάνει Q&A με τον κόσμο και να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις δημόσια.

TAGS: Άρης Σοϊλέδης Μαριλίνα Κυπαρίσση WomenOnly
