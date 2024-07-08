Η πρώτη εβδομάδα στο Power of Love ολοκληρώθηκε χωρίς αποχώρηση δίνοντας τη δυνατότητα στα αγόρια και στα κορίτσια να γνωριστούν λίγο καλύτερα. Ο Νίκος ψηφίστηκε από την πλειοψηφία ως υποψήφιος προς αποχώρηση για τη στάση και τις απόψεις του. Η Νίκη και ο Δημήτρης ως τα αγαπημένα πρόσωπα από τις δύο παρέες είχαν ως έπαθλο ένα ραντεβού σε σκάφος στο Βόσπορο.

Απόψε θα δούμε όλα όσα έγιναν μεταξύ τους. Πώς πέρασε ο Δημήτρης με τη Σοφία; Υπήρξε κάτι που να ενόχλησε τη Νίκη στο ραντεβού της με τον Αργύρη;

Το video της ψηφοφορίας προβάλλεται στα αγόρια και στα κορίτσια και όλοι παίρνουν θέση για τη ψήφο τους. Ποιες αντιδράσεις προκύπτουν;

Ένας χαρακτηρισμός που κάνει ο Νίκος για την Μαρκέλλα φέρνει νέες αντιδράσεις. Ο Jason δείχνει πως θέλει να γνωρίσει όλα τα κορίτσια, ποια θα είναι η στάση της Γλυκερίας;

Οι τηλεθεατές συμμετέχουν ενεργά στο πώς εξελίσσεται το Power of Love καθώς μπορούν μπαίνοντας στο http://poweroflove.tv να ψηφίσουν το αγαπημένο τους κορίτσι ή αγόρι. Παράλληλα, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα στο poweroflove@skai.gr είναι πολύ πιθανό να φτάσουν στα χέρια των αγαπημένων τους χαρακτήρων από το παιχνίδι!

Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.