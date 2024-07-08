Lady Gaga: Θα σας ξετρελάνει στο «Joker: Folie à Deux»

Στην σκηνή του 58ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι τιμήθηκε μια από τις πιο αξιόλογες διευθύντριες κάστινγκ στον κόσμο, η Φρανσίν Μέισλερ.

Σε ένα master class διάρκειας 90 λεπτών, μαζί με τη συνεργάτιδά της Μόλι Ρόουζ, η διάσημη διευθύντρια κάστινγκ, παραδέχτηκε στο κοινό ότι αρχικά ήταν διστακτική να βγει στο προσκήνιο.

«Το να έρχομαι εδώ είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα, γιατί έχω την τάση να αποφεύγω αυτά τα πράγματα. Με έχουν προσλάβει για να είμαι πίσω από την κάμερα, όχι μπροστά» είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από την αναφορά στη λαμπρή της καριέρα η Μέισλερ μίλησε και για τους ηθοποιούς που συνεργάστηκε τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Lady Gaga και στο νέο της ρόλο ως Harley Quinn στο «Joker: Folie à Deux». Αποκάλυψε ότι πρόσφατα είδε ένα απόσπασμα από το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Τοντ Φίλιπς.

«Είναι τόσο καλή σε αυτό παιδιά. Θα σας ξετρελάνει» δήλωσε η Μέισλερ και εξήγησε ότι δεν ήταν δική της επιλογή. «Δεν ήταν δική μου ιδέα. Ήταν του Τοντ Φίλιπς. Αλλά θα σας πω ότι είναι πραγματικά εκπληκτική -και πολύ καλή. Την είδα και έμεινα έκπληκτη», συνέχισε.

«Ο Χοακίν [Φίνιξ] θα σας πάρει σίγουρα τα μυαλά και πάλι, αλλά το ότι θα μπορούσε να συμβαδίσει μαζί του [η Lady Gaga] και να είναι αληθινή δείχνει ότι είναι καλή» ανέφερε.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν έντονες φήμες ότι η ταινία, θα κάνει ντεμπούτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

