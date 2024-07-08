Χριστίνα Παππά: Οικογενειακώς στην Αίγινα για προσκύνημα

Στην Αίγινα βρέθηκε χθες οικογενειακώς η Χριστίνα Παππά. Η ηθοποιός δεν πήγε καθόλου τυχαία στο νησί του Αργοσαρωνικού. Προγραμμάτισε έτσι το ταξίδι της για να μπορούν να πάνε μαζί της ο γιος της Δημήτρης, η νύφη της Άννα Μπεζάν και η εγγονή της που έχει το όνομά της.

Βλέπετε η Χριστίνα Παππά ήθελε να πάνε να προσκυνήσουν όλοι μαζί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. ΄Ένα μοναστήρι το οποίο επισκέπτονται προσκυνητές από ολόκληρο τον κόσμο. Σας θυμίζουμε πως λίγο πριν αποκτήσει την κόρη της Αθηνά στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα πήγε για να προσευχηθεί και να αφήσει το τάμα της και η Μαρία Μενούνος πέρυσι στις αρχές του καλοκαιριού.

Ανάλογη ήταν και η επιθυμία της Χριστίνας Παππά. Να πάνε όλοι μαζί να πάρουν την ευλογία του καθώς κι εκείνοι δεν έχουν περάσει εύκολα τα τελευταία χρόνια με διάφορα θέματα υγείας. Τέλος καλό όλα καλά όμως και είμαστε σίγουρες πως έφυγαν από εκεί ξαλαφρωμένοι.

Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο άγιος της υπομονής. Θεωρείται προστάτης των αδυνάτων, των φτωχών και όλων όσων αναζητούν εργασία. Εγκαταστάθηκε στην Αίγινα το 1908. Η παρουσία του στην Αίγινα, συνδέθηκε με δύο γεγονότα, που τον κατέστησαν άμεσα λαοφιλή.

Ο Νεκτάριος αρχικά θεράπευσε έναν δαιμονισμένο νέο κάτι που γρήγορα μαθεύτηκε. Οι χωρικοί τότε τον επισκέφτηκαν ζητώντας του να λειτουργήσει και να δεηθεί στον Θεό, διότι είχε 3 χρόνια να βρέξει στο νησί με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί εκτεταμένη ανομβρία και οικονομική ζημιά. Ο ίδιος με σύσσωμη την παρουσία των νησιωτών, λειτούργησε και την ίδια μέρα άρχισε να βρέχει, γεγονότα που εκλήφθησαν ως θεϊκά σημάδια από τους Αιγινίτες. Ανακηρύχθηκε Άγιος 40 χρόνια μετά το θάνατό του και υπάρχουν καταγεγραμμένα δεκάδες θαύματα στη ιστορία του μοναστηριού.

