Odysseus: Η πολυβραβευμένη υπερπαραγωγή του Δραματικού Θεάτρου Φιλιππούπολης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πραγματοποιεί μια ιστορική μετάκληση. Για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών, ο σημαντικότερος και ιστορικότερος θεατρικός θεσμός της Βουλγαρίας, το Δραματικό Θέατρο της Φιλιππούπολης (Plovdiv Drama Theater) παρουσιάζει στην Ελλάδα την πολυβραβευμένη και πολυταξιδεμένη υπερπαραγωγή «Odysseus». Μόνο για δύο παραστάσεις, στις 30 και 31 Μαΐου ώρα 21.00, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Σαράντα επί σκηνής ηθοποιοί έρχονται στη χώρα μας για να ενσαρκώνουν μέσα σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα το ομηρικό έπος, γραμμένο σε πρωτότυπη προσαρμογή για το θέατρο από τον κορυφαίο εν ζωή Βούλγαρο θεατρικό συγγραφέα Alexander Sekulov, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης στο Φεστιβάλ της Αβινιόν Diana Dobreva. Το έργο «Οδυσσέας» είναι μια ιστορία για το ταξίδι του ανθρώπου προς τον εαυτό του, ενάντια στον εαυτό του, πέρα από τον εαυτό του.

Παίζουν: Konstantin Elenkov, Stiliyan Stoyanov, Dobrin Dosev, Aleksey Kozhuharov, Ivaylo Hristov, Simeon Aleksiev κ.ά.

Παραστάσεις: Πέμπτη 30/5 και Παρασκευή 31/5 στις 21:00, Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης», Ηρώων Πολυτεχνείου 32 – Τηλ: 2104143310

Οι Rammstein για μια μοναδική εμφάνιση στο Ο.Α.Κ.Α.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο Terra Vibe, οι Rammstein επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας τους για το 2024. Εκατομμύρια θεατές που παρακολούθησαν τα sold-out shows του συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι οι συναυλίες τους αποτελούν μια μοναδική κι αξέχαστη live μουσική εμπειρία. Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους σκαρφαλώνει με άνεση στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών, με ένα setlist που θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Πέμπτη 30/5, 21:00

Εισιτήρια: Από 88 ευρώ. Προπώληση: ticketmaster.gr.

Ο.Α.Κ.Α (Εξωτερικός χώρος)

Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα – ορόσημα της Αμερικανίδας φωτογράφου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Περισσότερα από εκατό έργα της Cindy Sherman πρόκειται να παρουσιαστούν στην έκθεση με τίτλο «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα» που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από 30 Mαϊου μέχρι 4 Νοεμβρίου 2024 στο Μέγαρο Σταθάτου. Πρόκειται για την πρώτη μουσειακή έκθεση με φωτογραφικά έργα της διάσημης Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα, στην οποία θα παρουσιαστούν έργα-ορόσημα από την πρώιμη σειρά φωτογραφιών «Untitled Film Stills» (1977-1980), καθώς και από τις σειρές «Rear Screen Projections» (1980), «Centerfolds» (1981) και «Color Studies» (1982).

Διάρκεια Έκθεσης: 30 Μαϊου – 4 Nοεμβρίου 2024

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: €16. Μειωμένο εισιτήριο: €12. Περιλαμβάνει είσοδο και στις Μόνιμες εκθέσεις.

Ωράριο: Δευτέρα: 10:00-17:00. Τρίτη: Κλειστά. Τετάρτη: 10:00-17:00. Πέμπτη: 10:00-20:00. Παρασκευή: 10:00-17:00. Σάββατο: 10:00-17:00. Κυριακή: 11:00-17:00.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Μέγαρο Σταθάτου, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, Αθήνα. Τηλ.: (+30) 210 7228321-3

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.