Kill the Movement, της Ίριδας Καραγιάν στο PalmTree-MCA

Η χορογράφος Ίρις Καραγιάν παρουσιάζει, 20, 21, 22, 23 & 27 και 28 Ιουνίου, στο PalmTree-MCA, την παράσταση «Kill the Movement». Το Kill the Movement είναι μια απάντηση στα βιώματα της εποχής, σε οριακές καταστάσεις βίας, οργής και θρήνου.Δύο χορευτές μέσα σε ένα φανταστικό περιβάλλον που θυμίζει εικονικό παιχνίδι μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις απέναντι σε νοητούς αντιπάλους. Μαζί τους μια σειρά από αρχειακά υλικά από το διαδίκτυο αναμιγνύονται με τίτλους και post από τα social media συνθέτοντας εκ νέου θραύσματα από εικόνες και φράσεις που μας κατακλύζουν. *Παίζουν: Μάνος Κότσαρης, Παγώνα Μπουλμπασάκου

Παραστάσεις: 20, 21, 22, 23 & 27, 28 Ιουνίου στις 21:15

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 13€. Προπώληση: ticketservices.gr

PalmTree MCA, Κριναγόρου 13, Νέος Κόσμος

Βότκα Μολότοφ, της Ελένης Ράντου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Τσέχωφ, μετά την τεράστια επιτυχία και τα συνεχή sold out σε όλη την Ελλάδα, ξεκινάει την καλοκαιρινή της περιοδεία στα ανοικτά θέατρα της Αττικής. Ο Άντον Τσέχωφ σκιαγραφεί χαρακτήρες τόσο από τα αστικά κέντρα όσο και από την επαρχία της προεπαναστατικής Ρωσίας, μεγεθύνοντας με γλαφυρό τρόπο αλλά πάντα με συμπάθεια, τις συνήθειες, τις εμμονές τους, τους φόβους τους, την προσήλωσή τους στα μικροσυμφέροντά τους, την αφέλειά τους, αλλά και την πονηριά τους. Οι τσεχοφικοί ήρωες, με όλα τους τα κουσούρια, τα λάθη, τους καημούς και τους πόθους τους, θα μοιραστούν μαζί μας το δάκρυ τους, το μελαγχολικό χαμόγελό τους και το λυτρωτικό γέλιο τους.

Παίζουν: Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Λυδία Σγουράκη κ.ά.

Πέμπτη 20/6, 21:15

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: more.com.

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλ: 21 0422 6330

Φεστιβάλ Παπάγου: Δήμητρα Γαλάνη και Παυλίνα Βουλγαράκη στο Κηποθέατρο Παπάγου

Στις 20 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού με την Δήμητρα Γαλάνη στο Φεστιβάλ Παπάγου, εκεί που μαζί με την Παυλίνα Βουλγαράκη θα μπλέκουν τραγούδια και ιστορίες που θα μας περιέχουν Με αφορμή το νέο της άλμπουμ Είσοδος Κινδύνου, η Δήμητρα Γαλάνη αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει σε επιλεγμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα το best of μιας 55χρονης καριέρας. Μια αναδρομή στα πολύ αγαπημένα τραγούδια που όλοι ζητούσαν και περιμένουν, σε μία μοναδική παράσταση και με μια υπέροχη μπάντα στο πλευρό της. Στη σκηνή μαζί της και η δημιουργός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη.

Πέμπτη 20/6, 21:00

Εισιτήρια: 18€-20€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου)

Ο Πάνος Μουζουράκης στον Κήπο του Μεγάρου

Ο ανατρεπτικός Πάνος Μουζουράκης έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 20 Ιουνίου στις 21:00, για μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Από την εμφάνισή του δεν θα λείψουν αγαπημένες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία («Μπερδεμένος», «Αυτή είναι η ζωή», «Φίλα με ακόμα», «Έπαθα αγάπη»), καθώς και αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών, αλλά και πολλές μουσικές εκπλήξεις, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει ο πολυπράγμων Πάνος Μουζουράκης σε κάθε του ζωντανή εμφάνιση.

Πέμπτη 20/6, 21:00

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Κήπος, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, 2107282000

Shinrin-yoku: Μια νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης του PCAI αλληλεπιδρά με τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Η νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης του PCAI, με τίτλο «Shinrin-yoku», μια συνεργασία με τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους, εγκαινιάζεται την Πέμπτη 20 Ιουνίου, 5 μ.μ. – 8 μ.μ. Τα έργα της έκθεσης, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτική, ΑΙ, εικονογραφήσεις ή φιλμ, επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με τον βοτανικό κήπο, την περιβάλλουσα δασική περιοχή, τις λίμνες με νούφαρα, τα ξέφωτα και τα θερμοκήπια. υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τον ρόλο του κήπου ως περιοχή προστασίας χιλιάδων ειδών χλωρίδας και ως καταφύγιο της τοπικής, άγριας πανίδας.

Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Ιουνίου, 5 μ.μ. – 8 μ.μ

Διάρκεια: 21 Ιουνίου – 20 Σεπτεμβρίου, 2024

Ωράριο: 9πμ – έως τη δύση του ήλιου | ίσοδος ελεύθερη, απαιτείται προκράτηση μέσω του diomedes-bg.gr/booking

Βοτανικός Κήπος Α. & Ι. Ν. Διομήσους, Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι

