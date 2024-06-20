Tο είχε κάνει και πριν λίγο καιρό στην Κύπρο, όταν βραβεύτηκε, το έκανε και πριν από λίγη ώρα την ώρα που ανέβηκε εμφανώς συγκινημένη στη σκηνή των βραβείων MadVMA24 για να παραλάβει το βραβείο της στην κατηγορία Καλύτερος Ποπ/Λαϊκός καλλιτέχνης.

Φανερά φορτισμένη η Δέσποινα Βανδή με το βραβείο στα χέρια πήρε το μικρόφωνο και απευθυνόμενη στα χιλιάδες παιδιά που βρίσκονταν από κάτω είπε:

«Καμία ανοχή στη βία. Καμία… στη σωματική, τη σεξουαλική, την ψυχολογική που είναι και η πιο ύπουλη καμία ανοχή. Γι’ αυτό λοιπόν κι εμείς μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο Αντώνη Ρέμο αποφασίσαμε να κάνουμε δύο μεγάλες συναυλίες στην Κρήτη που υπάρχουν δομές που στηρίζουν τις κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά.

Η μουσική σίγουρα μας γεμίζει με χαρά. Εμείς με τον Αντώνη προσπαθούμε με έναν τρόπο να συμβάλλουμε όσο γίνεται σε ανθρώπινο επίπεδο γιατί παιδιά ισότητα δεν υπάρχει φύλων όταν γίνεται τέτοια καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφαίρεση ζωών»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.