Τελευταίος ομαδικός αγώνας για το φετινό Survivor με τους Τούρκους παίκτες, και το έπαθλο έπρεπε να είναι ξεχωριστό. Οι παίκτες πάλεψαν για το τελευταίο έπαθλο επικοινωνίας της χρονιάς, που ήταν βιντεοκλήσεις με συγγενείς τους.

Αρχικά αρχηγοί για τη σύνθεση των ομάδων ορίστηκαν Φάνης και Δαλάκα, οι δύο παίκτες που έκαναν τον καλύτερο χρόνο στην πίστα.

Αφού οι δύο αρχηγοί διαμόρφωσαν τις ομάδες τους, ξεκίνησε μια σπουδαία μάχη για την κατάκτηση του επάθλου. Νικήτρια ομάδα ήταν οι Μπλε του Φάνη, με τον Ντάνιελ να φέρνει τον τελευταίο πόντο απέναντι στη Δώρα.

Προτού Ντάνιελ και Φάνης περάσουν στο έπαθλο επικοινωνίας, ο Γ. Λιανός τούς έδωσε τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα άτομο από την αντίπαλη ομάδα και να τον πάρουν μαζί. Οι δύο παίκτες αφού το σκέφτηκαν, επέλεξαν τον Γκιουλέκα, καθώς είναι ο παίκτης που είχε να κερδίσει έπαθλο επικοινωνίας το μεγαλύτερο διάστημα.

Τα τρία αγόρια πέρασαν στο δωμάτιο επικοινωνίας όπου συνομίλησαν με μέλη των οικογενειών τους.

Τούρκοι και Έλληνες παίκτες δεν θα έχουν την ευκαιρία να ξανασυναντηθούν μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού, γι' αυτό και η παραγωγή φρόντισε να περάσουν μια ξεχωριστή βραδία χορεύοντας και τραγουδώντας!

Πηγή: skai.gr

