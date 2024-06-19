Η Στέλλα του Σασμού και ο εισαγγελέας Χρήστος έζησαν έναν μεγάλο έρωτα σε αυτόν τον τρίτο και τελευταίο κύκλο της σειράς και κατά κάποιο τρόπο η κατάληξή του ήταν η δικαίωση της ηρωίδας που ενσάρκωσε τόσα χρόνια η Ευγενία Σαμαρά.

Για αυτόν τον γάμο που έγινε στην εκκλησία του χωριού η Ανω Ποριά φόρεσε τα καλά της με πολύ κόσμο να απολαμβάνει την όμορφη τελετή και τους δύο ερωτευμένους να ανταλλάσουν όρκους αγάπης.

Κούκλα η Ευγενία με το νυφικό, να τα λέμε κι αυτά.

Ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι γεμάτο χορούς, τραγούδια και άφθονο γέλιο, με το ζευγάρι και τους καλεσμένους να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο τηλεοπτικός αυτός γάμος ενθουσίασε το κοινό που από την αρχή δεν σταμάτησε να ποστάρει στα Social Media με την «νύφη» Ευγενία Σαμαρά να κάνει την αρχή, βάζοντας πρώτα το νέο τραγούδι του Μανώλη Κονταρού που « ντύνει» τον γάμο.

Στη συνέχεια έβαλε άφθονες φωτογραφίες τόσο από το εν λόγω γύρισμα, όσο και από τα παρασκήνια του γυρίσματος με σύσσωμο το καστ να το απολαμβάνει και να χαίρεται σαν τα μικρά παιδιά γράφοντας:

« Γάμος γίνεται και άργησε και πολύ για την Στελλίτσα μου αλλά έπρεπε να περιμένει τον καλύτερο». Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

