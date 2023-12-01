My style rocks: Gala με pin up girls - Δείτε το trailer

Ένα ταξίδι στο χρόνο θα κάνουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks στο σημερινό Gala αφού θα πρέπει με τις εμφανίσεις τους να φέρουν εικόνες μιας άλλης εποχής. Το πλατό γεμίζει με Pin up Girls, γυναίκες σαν αυτές που κρεμούσαν φωτογραφίες σε τοίχους ή κρατούσαν σαν φυλαχτό οι Αμερικανοί στρατιώτες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δείτε το trailer:

Κύματα, toupees και αξεσουάρ στα μαλλιά ήταν βασικά στοιχεία του look τους όπως επίσης και τα εφαρμοστά ρούχα, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια, τα πλούσια ντεκολτέ αλλά και τα κόκκινα χείλη!

Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχεται την κριτική επιτροπή σε αυτό το Gala που στο παρελθόν έχει φέρει ορισμένες από τις υψηλότερες βαθμολογίες. Θα συνεχιστεί η παράδοση και σήμερα; Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή ελπίζουν σε αυτό ενώ η κριτής του διαγωνισμού είναι ιδιαιτέρως ενθουσιασμένη καθώς το Pin Up είναι από τα αγαπημένα στιλ της!

Στο Gala όμως σήμερα η Κατερίνα Καραβάτου θα κάνει και την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση! Τι αλλάζει και πώς θα επηρεαστεί η εξέλιξη του επεισοδίου; Ποια διαγωνιζόμενη θα νιώσει αδικημένη από αυτή την εξέλιξη και ποια θα βάλει τον Δημήτρη Σκουλό στον πειρασμό να τη φωτογραφήσει;

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων η ώρα της αποχώρησης φέρνει ένα απρόσμενο αποτέλεσμα που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο… Ποια διαγωνιζόμενη θα κάνει σήμερα την τελευταία της πασαρέλα;

