Έλενα Τσαγκρινού: Φούσκωσε πολύ! Πότε γεννάει;

Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη βρίσκεται πια η Έλενα Τσαγκρινού που έχει ήδη αποκαλύψει πως περιμένει αγοράκι.

Κι αν και πλέον έχει φουσκώσει αρκετά και έχει περάσει και διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της η pop star δεν το βάζει κάτω με τίποτα.

Να φανταστείτε γύρισε ακόμα και βίντεο κλιπ πριν λίγο καιρό, φροντίζοντας βέβαια να μην ταλαιπωρηθεί πολύ με τους συνεργάτες της και τον άντρα της ζωής της και πατέρα του παιδιού της DJ Stephan να ολοκληρώνουν το γύρισμα σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα ενός κλιπ.

Ο Ιούνιος μπήκε για την Έλενα λίγο περίεργα. Με ένα πέρασμα από το νοσοκομείο, κόντρα εξετάσεις και κόψιμο των υδατανθράκων με εντολή γιατρού. Σιγά που θα χαλαστεί και θα χάσει το κέφι της.

Έχοντας δίπλα της άγρυπνους φρουρούς την οικογένειά της και τον άνθρωπό της η Έλενα Τσαγκρινού περνάει αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα με μια γλυκιά προσμονή. Τον ερχομό του πρώτου της παιδιού που όπως μάθαμε σύμφωνα με τον γιατρό που την παρακολουθεί αναμένεται γύρω στα μέσα του Αυγούστου. Με το καλό.

