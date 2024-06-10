Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Coldplay: Το clip που γυρίζουν στο Ηρώδειο και το αστρονομικό κόστος

Στην Αθήνα βρίσκονται ακόμη τα μέλη του συγκροτήματος των Coldplay που το Σαββατοκύριακο ξεσήκωσαν όλη την πόλη με τις δύο συναυλίες τους

Coldplay: Το clip που γυρίζουν στο Ηρώδειο και το αστρονομικό κόστος

Και ποιος δεν βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στην αρένα και τις κερκίδες του ΟΑΚΑ για τις sold out συναυλίες των Coldplay που συγκέντρωσαν 120.000 ανθρώπους που παραληρούσαν από την  αρχή ως και το τέλος των acts.

Με αποκορύφωμα τις στιγμές που ο frontman του πετυχημένου βρετανικού συγκροτήματος Chris Martin μίλησε στο κοινό στα ελληνικά, δηλώνοντας πως είναι ευγνώμονες που βρίσκονται εδώ, οι δύο συναυλίες πραγματικά θα μείνουν αξέχαστες σε όσους τυχερούς κατάφεραν να αποκτήσουν κάποιο από τα πολυπόθητα εισιτήρια που κόστιζαν από 60 έως και 1500 Ευρώ (στις κανονικές τιμές διάθεσης)

Κι αν και οι συναυλίες ανήκουν στο παρελθόν, οι Coldplay παραμένουν στην Αθήνα καθώς όπως αποκάλυψαν οι  «Αταίριαστοι» σήμερα το απόγευμα, από τις 4 περίπου ως και τις 11 το βράδυ θα γυρίσουν εντός του Ηρωδείου βίντεο κλιπ για καινούργιο τους τραγούδι. 

Και αποκάλυψαν μάλιστα και το κόστος αυτού του πολύωρου γυρίσματος που είναι αστρονομικό. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Coldplay Chris Martin Αταίριαστοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark