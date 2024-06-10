Και ποιος δεν βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στην αρένα και τις κερκίδες του ΟΑΚΑ για τις sold out συναυλίες των Coldplay που συγκέντρωσαν 120.000 ανθρώπους που παραληρούσαν από την αρχή ως και το τέλος των acts.

Με αποκορύφωμα τις στιγμές που ο frontman του πετυχημένου βρετανικού συγκροτήματος Chris Martin μίλησε στο κοινό στα ελληνικά, δηλώνοντας πως είναι ευγνώμονες που βρίσκονται εδώ, οι δύο συναυλίες πραγματικά θα μείνουν αξέχαστες σε όσους τυχερούς κατάφεραν να αποκτήσουν κάποιο από τα πολυπόθητα εισιτήρια που κόστιζαν από 60 έως και 1500 Ευρώ (στις κανονικές τιμές διάθεσης)

Κι αν και οι συναυλίες ανήκουν στο παρελθόν, οι Coldplay παραμένουν στην Αθήνα καθώς όπως αποκάλυψαν οι «Αταίριαστοι» σήμερα το απόγευμα, από τις 4 περίπου ως και τις 11 το βράδυ θα γυρίσουν εντός του Ηρωδείου βίντεο κλιπ για καινούργιο τους τραγούδι.

Και αποκάλυψαν μάλιστα και το κόστος αυτού του πολύωρου γυρίσματος που είναι αστρονομικό. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε.

