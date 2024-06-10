Dick Van Dyke: Στα 98 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος νικητής των Daytime Emmy Awards

Ο θρυλικός ηθοποιός και κωμικός Ντικ Βαν Ντάικ έγραψε ιστορία κερδίζοντας το βραβείο Daytime Emmy Award 2024 για την καλύτερη guest εμφάνιση ως Timothy Robicheaux στη καθημερινή δραματική σειρά «Days of Our Lives», του Peacock.

Στα 98 του χρόνια, έγινε ο γηραιότερος νικητής των συγκεκριμένων βραβείων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο ξενοδοχείο Westin Bonaventure στο Λος 'Αντζελες.

«Δεν το πιστεύω αυτό. Νιώθω σαν κατάσκοπος της νυχτερινής τηλεόρασης» δήλωσε στη σκηνή των 51ων Daytime Emmy Awards. «Είμαι 98 ετών. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αυτό είναι πραγματικά το επιστέγασμα μιας καριέρας 80 ετών. Αν ήξερα ότι θα ζούσα τόσο πολύ, θα είχα φροντίσει καλύτερα τον εαυτό μου!» συμπλήρωσε.

Ο σταρ, ο οποίος το 2021 τιμήθηκε με το Βραβείο Κένεντι, ανέφερε ότι πέρασε «υπέροχα» στο «Days», σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια μιας δραματικής σεκάνς άρχισε να γελάει τόσο πολύ που το γύρισμα «σταμάτησε».

Dick Van Dyke Makes History as Oldest Daytime Emmy Winner at 98: 'This Really Tops Off a Lifetime in the Business' https://t.co/m7c0zdVP9l — People (@people) June 8, 2024

Το κοινό όρθιο τον χειροκρότησε καθώς ο ηθοποιός χρησιμοποίησε ένα μπαστούνι για να φτάσει στη σκηνή, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αρλίν, που κρατούσε το βραβείο.

«Έφερα στη σκηνή μαζί μου αυτήν την κυρία επειδή είναι ο έρωτας της ζωής μου αλλά και επειδή έπαιζε στη σειρά, ήταν η αστυνομικός που με συνέλαβε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το AP, o παραγωγός Νόρμαν Ληρ (Norman Lear) ήταν 100 όταν έλαβε την τελευταία του υποψηφιότητα για Emmy Primetime το 2022 και έφυγε από τη ζωή τον επόμενο χρόνο.

Η φετινή υποψηφιότητα του Βαν Ντάικ, ο οποίος έχει λάβει τέσσερα Primetime Emmy, εκ των οποίων τρία τη δεκαετία του 1960 για την κλασική κωμική σειρά του «The Dick Van Dyke Show», ήταν ανάμεσα στην περσινή νικήτρια Alley Mills του «General Hospital», στον Αυστραλό ηθοποιό Guy Pearce του Amazon Freevee «Neighbours», στον Linden Ashby του "The Young and the Restless" και στην Ashley Jones του «The Bold and the Beautiful».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.