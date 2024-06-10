Άνθρωποι χαμηλών τόνων και οι δύο όλα αυτά τα χρόνια που είναι μαζί -από το 2009 που ξεκίνησε η σχέση τους- σπάνια δημοσιεύουν κομμάτια της προσωπικής τους ζωής.

«Με ρωτάς αν είναι δύσκολο το “μαζί στην ζωή”; Θα σου πω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι το “μόνοι” στη ζωή. Τον άνθρωπο της ζωής σου δε θα στον συστήσει ο έρωτας, θα στον συστήσει ο χρόνος.

Με τη Λίνα τότε είχα μια διαίσθηση ότι θα ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου. Τώρα όμως ξέρω. Περνάει ο χρόνος χωρίς να τον μετράμε, γελάμε όπως γελάγαμε, και πάντα ονειρευόμαστε» έχει πει ο ίδιος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τη γυναίκα που έμελλε να γίνει η γυναίκα της ζωής του.

Ήταν Ιούνιος του 2014 όταν συνοδευόμενοι από ελάχιστους στενούς φίλους και συγγενείς ταξίδεψαν στη Βενετία για να ενώσουν εκεί τις ζωές τους με την γαμήλια τελετή.

Και φέτος που έκλεισαν 10 χρόνια γάμου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε για πρώτη φορά ένα μοναδικό βίντεο από εκείνη την ημέρα.



Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην τράπεζα όπου εργαζόταν η Λίνα Πρίντζου μέχρι και τον γάμο τους.

«Η γιαγιά της μου είπε: «Πήγα στην τράπεζα για κατάθεση και έφυγα με ανάληψη». Δούλευε στην τράπεζα και κάποια στιγμή που ήμουν πελάτης μου είπαν να πάω στον πρώτο όροφο και εκεί γνωριζόμαστε και γίνονται όλα με έναν τρόπο… Μαθαίνεις σιγά σιγά για τον άλλον για τη ζωή του.

Ειπώθηκε να πάμε ένα ταξίδι μαζί, δεν έγινε αμέσως αλλά ήταν σαν να είπαμε: Θες να ζήσουμε για πάντα μαζί; Για να βρίσκω μία δικαιολογία να πάω, ρωτούσα για μετοχές και ήταν στο φοβερό διάστημα που έλεγα, μήπως να αγοράσω αυτή την μετοχή;. Και της είπα, μου στοίχισες πάρα πολύ» έχει πει για τη γνωριμία τους και τον έρωτά τους σε συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4 ο ίδιος σε μια από τις σπάνιες εξομολογήσεις του για τη σχέση και τον γάμο τους.

