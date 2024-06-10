Έναρξη για το Subset Festival στο Ωδείο Αθηνών

Το Subset Festival, η πολυπρισματική μουσική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Ωδείο Αθηνών, επανέρχεται ανανεωμένη εστιάζοντας πάντα στον διάλογο της σύγχρονης μουσικής με τα νέα μέσα. Αντλώντας τον τίτλο του από έναν μαθηματικό όρο (υποσύνολο ⊆), το Subset Festival παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές σύγχρονης μουσικής γραφής από μεγάλο εύρος καλλιτεχνικών ρευμάτων. Στους φιλόξενους χώρους του ανακαινισμένου Ωδείου Αθηνών, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μουσικά σχήματα και σολίστες καταξιωμένους και ανερχόμενους, Έλληνες και ξένους, οπτικές και ηχητικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς αλλά και workshops ανοιχτά στο κοινό.

Απόψε στις 21:o0, η Klara Lewis και η Nik Colk Void συναντιούνται σε ένα παιγνιώδες κολάζ Pop και Noise στο Αμφιθέατρο, ενώ την ίδια στιγμή ο καταξιωμένος Νορβηγός τρομπετίστας και συνθέτης Arve Henriksen θα συναντήσει τον καινοτόμο περφόρμερ Γιάννη Αναστασάκη. Στις 22:30 στη Νέα Σκηνή, το Phantom Orchestra του Λιβανέζου καλλιτέχνη Raed Yassin, διακεκριμένου στον χώρο τόσο των εικαστικών όσο και της μουσικής, θα παρουσιάσει ξεχωριστούς ήχους μουσικών που αυτοσχεδιάστηκαν μοναχικά λόγω των πρόσφατων συνθηκών της πανδημίας.

Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 21:00 και στις 22:30

5-8€

Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον Κήπο του Μεγάρου

Με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη ανοίγει η αυλαία των φετινών εκδηλώσεων στον Κήπο του Μεγάρου. Απόψε, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μάς εύχεται «καλό καλοκαίρι», μέσα από μια ξεχωριστή βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της που έχουν αγγίξει την ψυχή μας. Στην καλοκαιρινή αυτή συναυλία της στον Κήπο, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και η εξαμελής μπάντα της θα μας παρασύρουν σε μουσικά μονοπάτια γεμάτα ένταση. Θα την ακούσουμε να ερμηνεύει για πρώτη φορά ζωντανά την «Ιουλία», το τραγούδι των τίτλων της σειράς «Το προξενιό της Ιουλίας», θα χορέψουμε στον ρυθμό του «Θα στο λέω» («Bamboleo»), ενώ θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια παλιά αγαπημένα, καινούρια, αλλά και «πειραγμένα».

Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 21:00

Γενική είσοδος 15€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Κήπος, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα

«Γυάλινα Γιάννενα»: Νίκος Ξυδάκης και Μιχάλης Γκανάς στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου

Δύο σημαντικοί δημιουργοί, δύο φίλοι και συνεργάτες, ο Νίκος Ξυδάκης και ο ΜΙχάλης Γκανάς μοιράζονται από τη δεκαετία του ’80 σκέψεις και συναισθήματα, ήχους, ποιήματα και στίχους, δικούς τους και άλλων. Μια σπάνια παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», με μουσικές, ήχους και στίχους που συνθέτουν μια άλλη πατρίδα. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Γιάννης Κυριμκιρίδης – πιάνο, Φώτης Μυλωνάς – φλάουτο | φωνή, Γιώργος Παππάς – ούτι | φωνή, Δημήτρης Χουντής – σαξόφωνο.

Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 21:00

Προπώληση 18€ ,ταμείο 20€, μειωμένο 15€ (μαθητές, φοιτητές, ατέλειες, ΑΜΕΑ,άνεργοι,άνω των 65)

Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», Πέτρου Κόκκαλη 1, Αθήνα

Bίντεο εγκατάσταση στο Iνστιτούτο Γκαίτε

Το Goethe-Institut προτείνει μια εναλλακτική θέαση της ομαδικής έκθεσης “Then and Again.Τότε και ξανά. Επαναπροσδιορίζοντας την τελετουργία στα σύγχρονα Βαλκάνια”, και καλεί το κοινό να επισκεφτεί μία νέα βίντεο-εγκατάσταση στο Ινστιτούτο της Αθήνας, από τις 10 ως τις 22 Ιουνίου 2024. Σε επιμέλεια Δημήτρη Τσουμπλέκα και Γιώργου Πρίνου και σε παραγωγή Γιώργου Σαλαμέ, το οπτικοακουστικό αυτό έργο επιχειρεί, αντίστοιχα με την έκθεση που φιλοξενείται στο ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, να εξετάσει τα σύγχρονα τελετουργικά που συναντάμε σε κοινωνίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 08:00 – 21:00, Παρασκευή και Σάββατο στις 08:00 – 14:00

Είσοδος ελεύθερη

Iνστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14-16, Αθήνα

