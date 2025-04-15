Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου «άνοιξε» την καρδιά του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία πέντε χρόνια με τον ύπνο του, αποκαλύπτοντας ότι κάνει χρήση οξυγόνου.

Ο γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία με αφορμή τη συζήτηση που είχε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας με τον Δημήτρη Σταρόβα στην εκπομπή «The 2night show». Ο μουσικός, έντεκα μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, αναφέρθηκε στη ζωή του και τότε ο Αρναούτογλου μοιράστηκε τα δικά του συναισθήματα για τα προβλήματα υγείας που καλείται να διαχειριστεί.

Ο ίδιος εξήγησε τις δυσκολίες που έχει στην καθημερινότητά του λόγω της ανάγκης για οξυγόνο, ενώ υπογράμμισε πως αυτή η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη για εκείνον.

«Έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο, που έχω να κοιμηθώ καλά πέντε χρόνια. Χρησιμοποιώ οξυγόνο, που δεν είναι εύκολο. Η Νάνσυ (η σύντροφός του) μου λέει συνέχεια να βάλω το οξυγόνο. Εγώ δεν μπορώ να το βάζω συνεχώς, γιατί δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα.

Τη μάσκα δεν μπορούσα να τη βάλω κι έβαλα δύο σωληνάκια. Επειδή στον ύπνο σου η ποσότητα του αέρα ακούγεται σαν άνεμος, αυτό σε τρελαίνει κάποια στιγμή και θέλεις να το βγάλεις. Αυτά που περνάς, είναι πάρα πολύ δύσκολα και καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί έχω να κοιμηθώ καλά πέντε χρόνια καλά», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.