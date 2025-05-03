Big Brother στον ΣΚΑΪ: Ξεσπά η Νancy

Η εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων σε όλες τους τις εκφάνσεις στο σπίτι του Big Brother στον ΣΚΑΪ, «μπαίνουν στο μικροσκόπιο».

Μέσα από χαρούμενες στιγμές, δοκιμασίες, συγκρούσεις και συμμαχίες γνωρίζουμε καλύτερα τους χαρακτήρες.

Χαρακτηριστικό, του αποψινού επεισοδίου, ήταν το ξέσπασμα της Nancy για τα σχόλια περί "ντίβας".

«Επειδή με έκανε ο θεός ωραία δεν σημαίνει ότι δεν έχω καρδιά», είπε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα που δημιουργεί η ομορφιά της.

Μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία της να αποχωρήσει οικειοθελώς, συζητώντας για την ψηφοφορία και διερωτήθηκε για το εάν πρέπει να πάει να κλαφτεί μπροστά από μια κάμερα.

Η Νάνσυ είναι ήδη υποψήφια από την τριάδα που έχει ασυλία ενώ και η Ζωή δεν μπορεί να ψηφιστεί καθότι αρχηγός. Οι ψήφοι μοιράζονται και το σπίτι καταλήγει να έχει έξι υποψήφιους προς αποχώρηση

Την ίδια ώρα, οι αθλοπαιδιές στο σπίτι του συνεχίζονται αφού οι συγκάτοικοι θέλουν να είναι σε φόρμα.

Ο Χρήστος Γκ. «εκπαιδεύει» τη Ζωή και τον Γιώργο Αντ. στις επιδείξεις body building.

Η συζήτηση ανάμεσα στον Μπάμπη, τον Dada και τον Χρήστο Ντ. παίρνει επιστημονική τροπή. Τελικά, κάνει ο κόκορας αυγά; Πώς ξεχωρίζουμε το φρέσκο αυγό; Η παρέα μετακινείται στην κουζίνα για τη διεξαγωγή… πειραμάτων.

To live streaming από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID μας μεταφέρει σε αληθινό χρόνο μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER σαν να είμαστε ένας συγκάτοικος στο κρυφό δωμάτιο.

Η κάρτα των υποψήφιων προς αποχώρηση

Σοκ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

