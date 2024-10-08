Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια του γκόσπελ, Σίσι Χιούστον, μητέρα της Γουίτνεϊ Χιούστον, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η νύφη της.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας Σίσι Χιούστον. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για την οικογένεια Χιούστον» ανέφερε η Πατ Χιούστον στην ανάρτησή της στο Instagram.

Cissy Houston, famed soul and gospel singer and mother of the late Whitney Houston, has died at the age of 91. pic.twitter.com/5AuoFqohTB — Access Hollywood (@accesshollywood) October 8, 2024

Η Έμιλι Ντρίνκαρντ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, ήταν τραγουδίστρια της σόουλ και του γκόσπελ. Στη μακροχρόνια καριέρα της έκανε φωνητικά για τον Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι και την Αρίθα Φράνκλιν, ως μέλος του συγκροτήματος The Sweet Inspirations. Ηχογράφησε εκατοντάδες τραγούδια και η φωνή της ακούγεται να συνοδεύει τον Τζίμι Χέντριξ αλλά και την Μπιγιονσέ.

REST IN PEACE: Cissy Houston, Grammy award-winning singer and mother of Whitney Houston, has died, according to the Associated Press. She was 91 years old. pic.twitter.com/EOuCH3x00m — ABC15 Arizona (@abc15) October 7, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

