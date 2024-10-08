Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέθανε η μητέρα της Whitney Houston – Ήταν 91 ετών

Η Έμιλι Ντρίνκαρντ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, ήταν τραγουδίστρια της σόουλ και του γκόσπελ

Cissy Houston

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια του γκόσπελ, Σίσι Χιούστον, μητέρα της Γουίτνεϊ Χιούστον, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η νύφη της.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας Σίσι Χιούστον. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για την οικογένεια Χιούστον» ανέφερε η Πατ Χιούστον στην ανάρτησή της στο Instagram.

Η Έμιλι Ντρίνκαρντ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, ήταν τραγουδίστρια της σόουλ και του γκόσπελ. Στη μακροχρόνια καριέρα της έκανε φωνητικά για τον Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι και την Αρίθα Φράνκλιν, ως μέλος του συγκροτήματος The Sweet Inspirations. Ηχογράφησε εκατοντάδες τραγούδια και η φωνή της ακούγεται να συνοδεύει τον Τζίμι Χέντριξ αλλά και την Μπιγιονσέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Whitney Houston
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark