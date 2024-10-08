Απόλυτη ευτυχία. Αυτό περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τις στιγμές που έζησαν χθες το απόγευμα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη που έκαναν τον θρησκευτικό τους γάμο και στη συνέχεια βάπτισαν το 9,5 μηνών κοριτσάκι τους.

Στο Κτήμα Εφηλένα, στο Κορωπί, τα πάντα ήταν έτοιμα από νωρίς το απόγευμα για τα δύο μυστήρια. Με το χρώμα της λεβάντας να κυριαρχεί παντού στη διακόσμηση αλλά και στις μπομπονιέρες (απλές τούλινες με μια λιλά κορδέλα), τα μπισκότα με το Θ, που είναι και το αρχικό του ονόματος της μικρής -Θωμαΐς- και τεράστια χαμόγελα από το ευτυχισμένο ζευγάρι που είναι μαζί 16 χρόνια και παντρεύτηκε πέρυσι με πολιτικό γάμο πριν η Αγοραστή φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Το Womenonly εξασφάλισε αποκλειστικό υλικό και από τα δύο μυστήρια. Η Αγοραστή Αρβανίτη και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είχαν επιμεληθεί και την τελευταία λεπτομέρεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τη μικρή.

Αμέσως μετά στη θέση του τραπεζιού του γάμου μπήκε η κολυμπήθρα για τη βάπτιση κι αυτή στολισμένη στα ίδια χρώματα. Και επίσημα η μικρούλα τους πήρε το όνομά της. Να ζήσουν και να τους ζήσει η νεοφώτιστη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.