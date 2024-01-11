Pepper Secret Nights με το Jameson Irish Whiskey

• Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας.

• Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ.

• Ένα ακουστικό live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Pepper Secret Night, συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και δηλώστε συμμετοχή.

Pepper Secret Night

Πότε: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στις 22.00

Που: είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Με Ποιους: Με τους Green Was Greener

Πως: Μόνο με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Θα ακολουθήσει dj set από τον μουσικό παραγωγό του Pepper 96.6 Dj Spector.

Green Was Greener

Οι Green Was Greener είναι το µουσικό πρότζεκτ του Θωµά Ʃτρατάκη. Το πρώτο τους άλµπουµ ‘Introspective’ κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2021 από την Inner Ear Records κι έγινε sold out. Το Μάιο του ‘23 κυκλοφόρησαν και το δεύτερο άλµπουµ τους ‘Love Divine’ πάλι από την Inner Ear Records. Ακολουθώντας ένα περισσότερο pop ήχο, µε βάση στα πλήκτρα και την µουσική σκηνή του 80’, τους οδήγησε και στο να βρεθούν στην ίδια σκηνή σε φεστιβάλ, µαζί µε τους The Hives και τους Arctic Monkeys τον Ιούλιο του 2023.

Jameson Irish Whiskey

Το πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”.

Απολαύστε Υπεύθυνα.