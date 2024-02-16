Λογαριασμός
Pepper Church Sessions με τους 33 Lovers

Ο Pepper 96.6 για 8η χρονιά παρουσιάζει τα Pepper Church Sessions, τις ατμοσφαιρικές συναυλίες του στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με το πιο ασυνήθιστο τζιν, το Hendrick’s.

pepper lovers

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 20.30 ο Pepper 96.6 υποδέχεται τους 33 LOVERS.

Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις!

Η είσοδος στα Pepper Church Sessions γίνεται μόνο με προσκλήσεις από τον σταθμό.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Hendrick’s & Tonic.

Οι 33 Lovers είναι το πνευματικό παιδί του τραγουδιστή, τραγουδοποιού και πολυοργανίστα Stratos Kiris.

Το καλοκαίρι του 2022 ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “Ghost Flower”, στο σαλόνι του παραγωγού του Βασίλη Νισσόπουλου, αγκαλιάζοντας μια indie pop, lo-fi αισθητική.

Το “Ghost Flower” κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023 από την Inner Ear και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, κερδίζοντας μία θέση στους καλύτερους δίσκους της χρονιάς.

Η live μπάντα αποτελείται από τους:

Stratos Kiris: φωνή/κιθάρα
Bipolia: κιθάρα/φωνητικά
Dimitris Vendourakis: πλήκτρα 
Nikos Kollias: μπάσο
Sotiris Ntouvas: ντραμς

Χορηγός: ΔΕΗ 

Με την υποστήριξη του Hendrick’s, του πιο unusual gin. 
Απολαύστε Υπεύθυνα.


 

