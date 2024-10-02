Pepper 96.6: Τα Pepper Church Sessions επιστρέφουν για 9η σεζόν

Τα Pepper Church Sessions, οι ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, επιστρέφουν για 9η σεζόν! Φυσικά, παρέα με το πιο ασυνήθιστο gin, το Hendtrick’s.

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στις 20.30, ο Pepper 96.6 και ο Vassilikos παρουσιάζουν το νέο project «The Grand Duet».

Ο Vassilikos και ο Γιώργος Τριανταφύλλου – το δεύτερο μέλος του Grand Duet* - είναι το απόλυτο ταίριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα.

Το set list περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια με αλλαγμένο ήχο σε μία σύγχρονη εκτέλεσή τους.

Στο πρώτο Pepper Church Session της ένατης σεζόν, θα ακούσουμε διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια από το album «Vintage» (2009), το «You are my destiny» και το «I who have nothing» θα κάνουν το live πιο ατμοσφαιρικό, ενώ δε θα λείψουν οι αναφορές στο «Sunday Cloudy Sunday» (2013) με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη. Το Grand Duet μας υπόσχεται πως, αν κλείσουμε τα μάτια, θα νιώσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά από μία full band που παίζει όλα τα όργανα.

Συντονιστείτε στον Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions

Ακολουθήστε τον Pepper 96,6 στα social media:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/RadioPepper/timeline/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/pepper96.6/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@radiopepper966

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.