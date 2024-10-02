Ποδαρικό στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» στο Action 24 έκανε χθες το βράδυ η Κάτια Δανδουλάκη.

Η ηθοποιός που σπάνια βγαίνει σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, όταν το κάνει, πάντα αυτά που λέει αποκαλύπτουν πολλά κα για την ίδια αλλά και για τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Άνθρωπος ακέραιος η Κάτια Δανδουλάκη είναι μια απόλαυση να ακούς:

«Νομίζω ότι αυτό που με έχει σώσει είναι ότι έχω μια παιδική, νεανική, φοιτητική περιέργεια. Αυτό με κάνει να βλέπω τα πράγματα με καθαρή ψυχή» είπε στην αρχή της κουβέντας για την ενέργεια που έχει.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.